Крестный ход, музыкальный фестиваль и мастер-классы по колокольному звону: в Кузбассе пройдут дни празднования Крещения Руси

У Знаменского собора состоится концерт с участием Губернаторского симфонического оркестра и Губернаторского камерного хора.

В Кемерове на выходных пройдет большой праздник, приуроченный сразу к двум датам - 1035-летию Крещения Руси и 30-летию основания Кемеровской епархии. Помимо богослужений, которые состоятся в храмах региона, запланирована масштабная культурная программа. Рассказываем подробно обо всех мероприятиях.

Празднование Крещения Руси будет проходить в течение трех дней - с 27 по 30 июля.

Фото: сайт Кузбасской митрополии.

27 июля в 17:00 в Кемерове, в Знаменском кафедральном соборе состоится Всенощное бдение, которое возглавят глава Кузбасской митрополии митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и гости епархии: митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат.

28 июля в 10:00 в Знаменском кафедральном соборе пройдет Божественная литургия, после чего состоится молебен и крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.

В 18:30 на площади у Знаменского кафедрального собора начнется праздничный концерт с участием Губернаторского симфонического оркестра и Губернаторского камерного хора. Кузбасские коллективы исполнят Торжественную увертюру «1812», кантату «Москва», «Славянский марш» Петра Чайковского, сочинение Сергея Прокофьева «Александр Невский» и другие произведения.

В 18:30 в Новокузнецком драматическом театре выступит праздничный хор Сретенского мужского монастыря с программой «Любимые песни».

29 июля основные мероприятия будут проходить на новой набережной реки Томь в Кемерове. В 16:00 там начнется открытый народно-патриотический фестиваль. На концертной площадке выступит обладатель уникального тенора, финалист музыкального телепроекта «Голос» Ладислав Бубнар и местные творческие коллективы, в том числе ансамбль «СмоРодина».

В программу мероприятий также войдут игры для скаутов, турнир по мини-футболу, работа тематический площадок, на которых кемеровчане смогут познакомиться с различными направлениями деятельности Кемеровской епархии и учреждений культуры города. Желающие смогут попробовать свои силы в качестве звонарей, принять участие в мастер-классах по каллиграфии, рисованию, декоративно-прикладному искусству, узнать об азах написания икон, а также познакомиться с историей родного края и православной веры.

Завершатся праздничные мероприятия 30 июля – в этот день на площади у спортивно-развлекательного центра «Солнечный» в Прокопьевске даст концерт хор Сретенского мужского монастыря. Коллектив порадует зрителей разнообразным репертуаром: прозвучат как богослужебные песнопения разных веков, так и популярные народные, советские и эстрадные песни.

КСТАТИ

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Крещения Руси и 30-летию Кемеровской епархии, в Кемерове временно будет изменение организация дорожного движения.

Так, с 20.00 пятницы, 28 июля, до 21.00 субботы, 29 июля, нельзя будет припарковать автомобили на дороге вдоль пешеходного бульвара (от дублера проспекта Притомского до набережной по обеим сторонам), а также по дороге вдоль новой набережной реки Томь. В сам день проведения торжеств - с 06.00 до 21.00 29 июля - будет запрещено движение по дороге вдоль новой набережной реки Томь.