В Кузбассе подросток дважды за неделю попался на угонах автомобилей

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе полицейские поймали трудного подростка, который напился и угнал автомобиль. На парня завели уголовное дело, однако это его ничему не научило. Через три дня подросток снова выпил и угнал еще одну машину. Подробности дела рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В начале этой недели в полицию поступило заявлении о пропаже автомобиля ВАЗ-2112. В городе был объявлен план «Перехват», и вскоре на проспекте Запсибовцев госавтоинспекторы заметили машину этой модели с характерной приметой – отсутствующих передним бампером. Когда машину остановили, выяснилось, что у авто не хватает не только бампера, но и бокового стекла – его разбил угонщик. Ключей в замке зажигания не было, а провода были соединены напрямую. За рулем находился 17-летний подросток, а на пассажирском сидении - его приятель. Оба парня были нетрезвы – ехали с вечеринки, где было пиво и шампанское. Причем, юноша, сидевший на водительском сидении, сообщил, что не может вспомнить, как оказался в машине. Освидетельствование на состояние опьянения показало у парня превышение допустимой нормы алкоголя. На него составили административный протокол за езду в нетрезвом виде и завели уголовно дело по статье «Угон».

Однако на этом криминальная история юноши не закончилась. Уже через три дня он вновь попал в полицейские сводки – и снова за пьяный угон. Около пяти утра экипажи ДПС получили ориентировку на угнанную «Оку». Госавтоинспекторы заметили машину и начали ее преследовать ее. Уходя от погони, водитель «летел» на красный свет, выезжал на встречную, а затем резко остановился и, выпрыгнув из салона, попытался скрыться бегством, однако был задержан. Провода в салоне угнанной машины, как и в прошлый раз, были соединены напрямую, а подросток явно был нетрезв.

Угнанная "Ока". Оперативная съемка.

- Поехали вместе [со знакомым] кататься, в Кемерово. Пил пиво, - рассказал юноша полицейским.

Освидетельствование показало, что уровень алкоголя в его организме почти в четыре раза выше допустимого.

Итогом поездки стали семь административных протоколов, полученные за опасные маневры на дорогах. Общая сумма штрафов может составить более 43 000 рублей. Кроме того, было возбуждено еще одно уголовное дело об угоне. Новокузнечанину грозит до пяти лет лишения свободы.