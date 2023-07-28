В СУЭК определены лучшие горноспасатели на открытых горных работах

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

В Кузбассе завершился конкурс профессионального мастерства вспомогательных горноспасательных команд (ВГК) среди предприятий открытой добычи СУЭК и Еврохим.

В четырехдневных соревнованиях приняли участие девять команд, представляющие угледобывающий предприятия СУЭК, расположенные в республиках Бурятия и Хакасия, Приморском, Хабаровском, Забайкальском и Красноярском краях, Кемеровской области – Кузбассе, а также входящий в Еврохим Ковдорский горно-обогатительный комбинат (Мурманская область).

В первый день все участники прошли этап проверки теоретических знаний, а также показали умения надевания боевой одежды пожарного, включения в дыхательный аппарат, реанимацию пострадавшего, оказание ему первой помощи. Техники ВГК выявляли и устраняли неисправности дыхательных аппаратов.

Второй день был посвящен навыкам командной работы по ликвидации чрезвычайных происшествий: разведка пожара, обнаружение и спасение пострадавших. Как отметили участники, это самый сложный этап конкурса. Но он и самый важный, так как здесь действительно проверяется готовность команд оперативно прийти на помощь попавшим в беду горнякам. Продолжением практики стал третий день, когда командам нужно было подтвердить свои огнеборческие способности, потушив пожар на самосвале БелАЗ.

Состоявшийся в четвертый день этап «Здоровье» доказал, что настоящие горноспасатели должны еще быть сильными, выносливыми и ловкими. В качестве испытаний - комбинированная спортивно-прикладная эстафета, бег на сто метров и перетягивание каната.

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

По итогам всех соревнований определены призеры в нескольких номинациях - как индивидуальных, так и командных. На торжественной церемонии закрытия конкурса самый большой урожай наград собрала команда Разрезоуправления компании «СУЭК-Кузбасс». Она признана победительницей в номинации «Лучшая команда ВГК на открытых горных работах» и вместе с кубком и дипломом по правилам конкурса стала обладательницей переходящего Знамени Победы. Также, Антон Редин – лучший командир отделения ВГК: Александр Коротких - лучший руководитель горноспасательных работ; Егор Воевода – лучший техник. Все три призовых места заняли кузбассовцы и в номинации «Лучший боец ВГК».

«Серебряным» призером конкурса стала команда АО «Разрез Тугнуйский».

«Бронзовым» - команда разрезоуправления «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь». В этой же команде состязался и победитель конкурса в номинации «Лучший руководитель ликвидации аварии на подземных горных работах» Евгений Багрянцев.

Поздравляя всех участников с успешным завершением соревнований, генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий отметил в целом высокий профессиональный уровень готовности команд. Но при этом подчеркнул пожелание, чтобы горноспасательные навыки были как можно меньше востребованы в обычной повседневной шахтерской работе.