Ремонт Университетского моста, реновация заискитимской части и обновление дорог: Сергей Цивилев и Дмитрий Анисимов обсудили комплексное развитие Кемерова

Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня прошла встреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и главы Кемерова Дмитрия Анисимова, речь на которой шла о благоустройстве города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Одной из основных тем обсуждения стал ремонт Университетского моста. По словам Дмитрия Анисимова, 23 июля в Кемерове временно открылись участки улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, включая мост через Искитимку. Благодаря этому стало возможным полное перекрытие Университетского моста – там с весны идет капитальный ремонт и сейчас начаты работы, которые требуют закрытия моста. На мосту необходимо восстановить шкафные стенки, заменить треснувшие переходные плиты, отремонтировать деформационные швы. Сроки восстановления изношенных конструкций не называются, однако власти обещают сделать ремонт в кратчайшие сроки. Сейчас транспортные потоки перераспределены, приняты дополнительные меры для регулирования дорожного движения.

- Это очень важный для города объект, поэтому должен быть обеспечен жесточайший контроль качества выполняемых работ, - сказал губернатор Сергей Цивилев, отметив, что в связи с закрытием движения по мосту необходимо оперативно реагировать на обращения кемеровчан и решать все возникающие вопросы по организации дорожного движения.

Параллельно с ремонтом Университетского в Кемерове идут масштабные работы по строительству инженерных сетей и дорог в заискитимской части города. Напомним, что в результате реновации территории здесь появится 10 микрорайонов, построят 1 млн 400 тысяч квадратных метров жилья. До конца года рабочим предстоит проложить 4,5 км тепломагистралей, более 4 км водопроводов, 5,5 км сетей водоотведения, 4,5 км электрических кабельных линий, 7 км ливневки с очистными сооружениями, а также построить пять распределительных пунктов электроснабжения.

В результате ремонта улица Сибиряков-Гвардейцев станет шестиполосной, улица Соборная получит четырехполосное продолжение до улицы Свободы на ФПК. Улица Гагарина будет реконструирована от улицы Терешковой до Искитимской набережной, здесь появятся удобные тротуары, пешеходные зоны.

Также мэр Кемерова рассказал о работах, которые ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году будут обновлены 19 участков, среди которых дороги вдоль правого берега Томи, в деревне Красновка — улицы Елыкаевская и Правая Гавань. В активной фазе работы на улице 1-я Стахановская — эта улица имеет стратегическое значение: она находится в промзоне, на ней всегда большой поток грузовых машин.

Также идут работы на улицах 2-я Камышинская, Радищева, Баумана, Двужильного, Патриотов, Грузовой, Клары Цеткин, Тельбесской, Волгоградской и проспекте Ленинградском.

На одном крупном объекте - улице Ноградская в старом центре города – ремонт уже завершен. Строителей обновили как проезжую часть, так и тротуары — в том же стиле, что и в прошлом году на улице Кирова.

Кроме того, в этом году во всех районах города ремонтируют 79 дворов, 11 общественных пространств.