Жара до +32 градусов, дожди и туманы: синоптики Кузбасса дали прогноз на начало августа

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В первые дни августа погода в Кузбассе сильно не изменится: наш регион будет по-прежнему находиться в малоградиентном поле, без резких колебаний температуры воздуха и атмосферного давления, без контрастных влияний циклонов или антициклонов. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В дневные часы температурный фон ожидается в пределах +22... +27, местами столбики термометров будут подниматься до +32 градусов, ночи также будут теплыми - +12...+17 градусов. Прогнозируются летние кратковременные дожди, ливни, грозы, при сильных дождях будет наблюдаться шквалистое усиление ветра. Ночью и по утрам возможны туманы.

Так, во вторник, 1 августа, температура ночью составит +12 … +17, днем +22 … +27, местами до +32. Ветер будет дуть западный 3-8 метров в секунду с порывы ночью до 13 метров в секунду, днем - до 16 метров в секунду. Пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни, ночью и утром прогнозируются туманы.

В среду, 2 августа, ночью также ожидается +12 … +17, днем +22 … +27, местами до +32. Ветер сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, при этом ночью порывы будут до 12 метров в секунду, днем - до 15 метров в секунду. Также возможны дожди и грозы.

В четверг, 3 августа, ночью температура не изменится, днем будет +27 … +32 градуса. Юго-западный ветер немного усилится: 3-8 метров в секунду с порывами ночью до 13 метров в секунду, днем - до 15 метров в секунду. Прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

Ранее синоптики Кузбасса спрогнозировали, что август по температурам будет немного выше климатической нормы.