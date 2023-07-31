В Кузбассе подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества — 2023. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

В Кузбассе определили победителей регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества — 2023», который проводится в рамках нацпроекта «Производительность труда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Участники представляли на конкурс уникальные примеры наставничества на предприятиях.

- Кузбасс активно развивается, а вместе с ним и предприятия, которые нуждаются в высококлассных специалистах. Год педагога и наставника, объявленный в России, стал юбилейным для конкурса «Лучшие практики наставничества». Важно, когда опытные специалисты передают свои знания и умения новому поколению, и у нас в регионе эти традиции очень хорошо развиты, - отметил Сергей Цивилев.

Региональный этап конкурса проходил с апреля по май этого года. На конкурс поступили 53 заявки от предприятий, участвующих в нацпроекте, а также предприятий, имеющих опыт наставничества и успешно его применяющих.

Экспертный совет конкурса оценивал суть и идею каждого представленного проекта, а также уникальность практики и возможность ее тиражирования. В итоге определены победители и призеры в трех номинациях. В номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» победу одержало АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат». В номинации «Наставничество в социальной сфере» первое место завоевал Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства. В номинации «Профессиональное развитие молодежи» золото у участника нацпроекта «Производительность труда» - ООО «Кузбасский бройлер».

Победители регионального этапа смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса, который состоится в конце 2023 года.