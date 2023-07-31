Goodline вышел из дома: у провайдера появилась мобильная связь

Помимо скоростного интернета и телевидения пользователям Goodline теперь доступна мобильная связь. Фото: Служба маркетинга Goodline

Кузбасский провайдер Goodline запускает новую услугу: помимо скоростного интернета и телевидения жителям региона теперь доступна мобильная связь. Подробнее о выгодных тарифах и условиях подключения — в статье.

Именно мобильной связи не хватало провайдеру, чтобы предоставлять своим клиентам полный спектр услуг. Для покупки SIM-карты не обязательно быть действующим абонентом Goodline, однако провайдер планирует включить мобильную связь в комплексные тарифы с домашним интернетом и ТВ, что позволит экономить на услугах связи каждый месяц.

Первая тысяча SIM-карт уже доставлена и подключена абонентам. Провайдер получил и обработал обратную связь — новую услугу от Goodline приняли очень тепло.

- Абоненты выбирают Goodline в том числе из-за нашего сервиса: быстрого, круглосуточного, человечного. Мы живем и работаем в Кузбассе, пользуемся своими же продуктами и понимаем, как важны сервис и качество. Во всем, что мы делаем, ставим для себя высокие планки, постоянно совершенствуем услуги и качество обслуживания. Наши тарифы отвечают ключевым потребностям абонентов. Уверена, что мобильная связь, доступная по весьма привлекательными ценам, будет востребована, — прокомментировала Ольга Федорова, исполнительный директор Goodline.

Не нужно менять номер и ехать в офис Goodline

Чтобы подключиться к Goodline, не обязательно выезжать в офис оператора: инженер связи бесплатно доставит SIM-карту до вашей квартиры прямо в день заявки, на месте оформит документы и поможет с настройкой.

Кстати, номер тоже менять не обязательно: можно сохранить тот, к которому привыкли.

На связи и за пределами домашнего региона

Теперь Goodline можно взять с собой куда угодно. В какой регион России вы бы не решили поехать во время отпуска, вы всегда остаетесь на связи для друзей, коллег и семьи. Даже в отдаленных регионах страны вам будут доступны звонки, SMS и интернет в рамках вашего тарифа, без роуминга и поминутной оплаты за разговоры. Звонки внутри сети остаются абсолютно бесплатными, даже если вы звоните родным в другой регион.

Безлимит на популярные мессенджеры и соцсети

Goodline разработал тарифы, в которых трафик на использование мессенджеров и соцсетей не учитывается: общайтесь, смотрите видео и листайте ленты новостей без ограничений в любое время суток. Функция поддерживает безлимит на самые востребованные социальные сети и мессенджеры: Telegram, WhatsApp, Skype, «Одноклассники», «ВКонтакте».

Goodline представил тарифы с возможность переноса остатков пакета на следующий месяц: если не успели израсходовать все гигабайты за 30 дней, потратьте их позже.

Goodline разработал тарифы, в которых трафик на использование мессенджеров и соцсетей не учитывается. Фото: Служба маркетинга Goodline

Сервис 24/7

Абоненты выбирают услуги Goodline в том числе из-за сервиса: умный бот Лена отвечает в чате мобильного приложения круглосуточно и решает проблемы в течение нескольких минут. У Goodline качественный сервис 24/7 доступен всем и на любом тарифе.

Оплата за все в одном месте

Все услуги удобно оплачивать в одном месте — скачайте приложение «Goodline — Личный кабинет» и вносите деньги через безопасную систему быстрых платежей в один клик. Там же можно подключить автоплатеж и всегда оставаться на связи.

Бесплатная раздача интернета

Ваша SIM-карта может стать точкой доступа в интернет для нескольких устройств. Удобно, если вы часто путешествуете и берете с собой ноутбук или делитесь трафиком с друзьями и близкими. Goodline предоставляет эту функцию абсолютно бесплатно.

Оставить заявку на доставку SIM-карты и узнать подробнее о тарифных планах можно по ссылке.