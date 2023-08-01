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Происшествия1 августа 2023 3:19

На кемеровской улице нашли артиллерийский снаряд, который мог взорваться

Боеприпас обнаружили во дворе жилого дома прямо на траве, где гуляют дети
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кемерове нашли боевой снаряд

В Кемерове нашли боевой снаряд

В Кемерове во дворе жилого дома на улице Инициативной в Кировском районе местные жители нашли настоящий артиллерийский снаряд. Люди немедленно вызвали экстренные службы.

Как сообщили в пресс-службе кузбасского управления Росгвардии, артиллерийский снаряд действительно представлял опасность.

- Взрывотехники ОМОН «Оберег» обнаружили артиллерийский снаряд со следами коррозии. С соблюдением необходимых мер предосторожности специалисты эвакуировали боеприпас на полигон и уничтожили накладным зарядом, - рассказали «Комсомолке» в силовом ведомстве.

Сейчас силовики выясняют, каким образом боеприпас, представляющий реальную угрозу, появился во дворе жилого дома.

ЧППроисшествия: ЧП