На кемеровской улице нашли артиллерийский снаряд, который мог взорваться

В Кемерове нашли боевой снаряд

В Кемерове во дворе жилого дома на улице Инициативной в Кировском районе местные жители нашли настоящий артиллерийский снаряд. Люди немедленно вызвали экстренные службы.

Как сообщили в пресс-службе кузбасского управления Росгвардии, артиллерийский снаряд действительно представлял опасность.

- Взрывотехники ОМОН «Оберег» обнаружили артиллерийский снаряд со следами коррозии. С соблюдением необходимых мер предосторожности специалисты эвакуировали боеприпас на полигон и уничтожили накладным зарядом, - рассказали «Комсомолке» в силовом ведомстве.

Сейчас силовики выясняют, каким образом боеприпас, представляющий реальную угрозу, появился во дворе жилого дома.