Новый угольный разрез мощностью 500 тысяч тонн построят в Кузбассе

Новый угольный разрез повысит экономическую устойчивость региона Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Новый угольный разрез Истокский мощностью 500 тысяч тонн в год построят в Кузбассе. Угольное предприятие повысит экономическую устойчивость региона.

Как сообщили в Главгосэкспертизе, положительное заключение экспертизы на его строительство уже получено. Оно было выдано после внесения ряда поправок, корректировок в саму проектную документацию.

- Скорректировали в частности вопросы электроснабжения, инженерных и технических коммуникаций, природоохранные мероприятия. Кроме того, обговорили планировочную организацию земельных участков разреза, размещения объектов горнодобывающего комплекса, очистных сооружений, автомобильных дорог, с особым вниманием подошли к вопросам экологии, - сообщили в Главгосэкспертизе.

В правительстве Кузбасса уточнили, что застройщиком является ООО «Разрез Истокский».

По предварительным прогнозам угольщиков, на новом разрезе на первом этапе будут добывать до 500 тысяч тонн угля в год. Дальнейший рост объемов будет зависеть как от ввода новых мощностей угольного предприятия, так и от мирового спроса на черное золото.

- Идет, понятно, падение в Европу, но в страны Юго-Восточной Азии - в Китай, Индию, например, - спрос только растет. Особенно в последнее время. И будет расти. Увеличение добычи угля в Кузбассе во многом зависит и от модернизации восточного полигона железных дорог, которая идет полным ходом. В частности, развитие участка Междуреченск - Тайшет, - рассказали «Комсомолке» топ-менеджеры угольных предприятий Кузбасса.

И угольщики, и железная дорога должны быть готовы к возрастающей в регионе добыче черного золота. Об этом не раз говорилось на правительственном и региональном уровнях.

Впрочем, как ранее заявляли железнодорожники, компания способна вывезти из Кузбасса любые предъявленные к перевозке объемы топлива.

Появление нового угольного разреза однозначно станет, по оценкам экспертов, дополнительным драйвером роста экономики Кузбасса, создаст новые рабочие места.