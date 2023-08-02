С хлебом да квасом: как в Кузбассе производят популярные продукты питания Фото: Фото автора.

1 августа 2023 года для блогеров и журналистов Кемерова были организованы «экскурсии» в самое сердце промышленных предприятий города. В сопровождении министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Ариткулова Андрея мы увидели буквально «внутреннюю кухню» областных заводов пищевой промышленности.

Первой остановкой автобуса, набитого вооруженными телефонами и камерами блогеров, стал «Кузбассхлеб». Деление на две, потом еще на две группы, инструктаж, экипировка в модные халаты и шапочки – и можно заходить в жаркие цеха с румяным хлебом. Первый раз во мне проснулся такой аппетит и захотелось слопать несколько буханок золотисто-оранжевого цвета.

Приготовление буханки хлеба занимает в среднем шесть часов. Фото: Фото автора.

Несмотря на то, что за последние пять лет почти все процессы приготовления кузбасского хлеба стали конвейерными и автоматизированными, и можно часами смотреть как слаженно работает этот механический цикл, ручная работа все равно необходима. И это тяжелый труд – в жаре, на которую мы минут через 20 начали жаловаться, в огромных объемах лепить фигурные булочки, таскать и катать специальные телеги, чаны для теста, да еще когда журналисты под ногами мешаются и свои камеры норовят поближе к печи поставить. Даже с помощью самых новых установок приготовление буханки хлеба занимает в среднем шесть часов, а за месяц выпекается 130 тонн продукции.

Музей, посвященный истории предприятия. Фото: Фото автора.

После «обхода территории» нас угостили свежайшим, еще обжигающим руки хлебом с молоком.

«Кузбассхлеб» пригласил нас и в свой музей, посвященный истории предприятия. В нем представлено уже не такое быстрое и самостоятельное оборудование, которое можно было встретить на заводе 30-40 лет назад. А вообще самому предприятию, оказывается, более 85 лет, оно было основано в 1935 году. Экскурсию по музею нам провела Корзина Олеся, заместитель генерального директора, которая поделилась секретом успешного существования хлебзавода на протяжении стольких лет. А мы откроем этот секрет и для вас: «невозможно создать предприятие, не имея сплоченный дружный коллектив. Поэтому мы стараемся никогда не забывать о людях, которые у нас работают».

И это тоже теперь часть истории. Фото: Фото автора.

Из Заводского района автобус нас отвез на следующую точку маршрута пресс-тура – производство напитков «Золотая сова». В отличии от открытых конвейеров с хлебом здесь мы встретили огромные 50 и больше пудовые металлические бочки, связанные бесконечным количеством труб, в которых напитки настаиваются, засахариваются и бродят. Заплутавших в трех канистрах блогеров и журналистов вывели в белый дегустационный зал, где мы смогли безалкогольные напитки на любой вкус: тархун, классический лимонад, кола, бабл-гам и квас. И заставленный бутылками лимонадов стол очень быстро стал пустым. Мы быстро осушили свои стаканчики не только из-за жажды от высоких температур за окном и в некоторых помещениях цеха, но и потому что, это по-настоящему вкусно, "как в детстве". Алексей Лебедев, исполнительный директор ТД "Золотая сова" рассказал, что политика компании - уделять особое внимание качеству напитков и их состава. С кемеровской маркой совы знакомы жители и Новосибирской области, Красноярского и Алтайского краев.