Евгений Плющенко из лучших дарований Кузбасса намерен сделать олимпийских чемпионов

Плющенко знает как сделать из кузбасских талантов олимпийских чемпионов.

В Кузбассе открыт набор в Академию «Ангелы Плющенко». С 1 сентября в Академии, расположенной в ЛД «Кузбасс», начнут заниматься более 100 детей.

В Академию пробуются дети с четырех лет и старше, а также взрослые любители фигурного катания.

В школе прославленного российского фигуриста в Кузбассе будут преподавать опытные тренеры. Все они действующие или бывшие спортсмены, тренеры, прошедшие самую серьезную подготовку по специальной методике двукратного олимпийского чемпиона. Упор будет сделан именно на местных специалистов. Об этом еще в марте текущего года говорил сам Евгений Плющенко.

- Для меня, важно, чтобы в Кузбассе сам вид спорта развивался так же серьезно, как он развивается в Москве или Санкт-Петербурге. В тренировочный процесс будут вовлечены и тренеры моей московской Академии. Я тоже буду давать здесь свои мастер-классы. Для лучших ребят мы непременно будет устраивать периодически выездные, скажем так, смены в московскую Академию. Это даст еще больший толчок к их развитию. Ну а самых лучших, будем конечно смотреть, пригласим на постоянную учебу к нам, с полным бесплатным обеспечением проживания и питания. Словом, вместе будем растить олимпийских чемпионов, - рассказал «Комсомолке» Евгений Плющенко.

Олимпийский чемпион уверен в кузбасских ребятах

Напомним, весной текущего года губернатором Сергеем Цивилевым и Евгением Плющенко было подписано соглашение о создании третьего в стране филиала Академии двукратного олимпийского чемпиона «Ангелы Плющенко». Первые два действуют в Москве и Московской области.

- За последние пять лет Кузбасс стал одним из самых спортивных регионов России. Мы строим спорткомплексы мирового уровня, устанавливаем спортивные площадки и поступательно создаем условия для того, чтобы каждый житель региона мог заниматься спортом и достигать в нем успехов. Теперь мы сможем воспитывать своих чемпионов фигурного катания, при этом одаренным ребятам будет оказана особая поддержка со стороны региона», - отметил Сергей Цивилев.