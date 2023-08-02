В Кузбассе пятерых подростков унесло течением реки

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе на реке Кондома произошло ЧП: сразу пятерых подростков унесло от берега течением. На помощь утопающим пришли сотрудники Управления ГО и ЧС Калтана: они вытащили детей на берег.

Инцидент произошел в районе понтонного моста в поселке Шушталепе – в месте, где, к слову сказать, официально купаться запрещено. Во вторник, 1 августа отдыхающие стали свидетелям такой сцены: двух купающихся подростков стало уносить течением. После обильных дождей, которые наблюдались в Кузбассе весь июнь, вода в Кондоме поднялась, течение усилилось, и ребята просто не ожидали такого. Мальчишкам удалось уцепиться за ветки деревьев затонувшего островка в середине реки и позвать на помощь. Одновременно с этим начало сносить течением еще трех детей – двух мальчиков и одну девочку. Очевидцы подумали, что подростки бросились на помощь своим приятелям, однако на самом деле это оказались две разные компании купающихся. Просто всех их почти одновременно снесло течением. Очевидцы вызывали на место спасателей.

Директор управления ГО и ЧС Калтана Андрей Шелбогашев и один из его сотрудников Андрей Ломиковский, получив сигнал, немедленно отправились к понтонному мосту. Уже на подъезде к берегу они оценили ситуацию и поняли, что медлить нельзя. Вдвоем они кинулись к воде, доплыли до подростков и всех пятерых по очереди доставили с середины реки на берег при помощи спасательных кругов. Вся операция заняла примерно 25 минут - даже взрослым, крупным мужичинам было непросто справиться с сильным течением реки.

- Все люди, находящиеся на мосту, наблюдали за их героизмом! Подъехали на машине вдвоем, тут же сразу побежали со снаряжением и спасли пятерых человек! Спасибо им огромное! – рассказал один из очевидцев.

На место ЧП прибыли врачи скорой помощи. Они осмотрели подростков, никому из них медицинская помощь не понадобилась. Спасенные оказались совсем юными ребятами – трое из них, включая девочку, были несовершеннолетними. Все они приехали купаться в Калтан из соседнего города Осинники.

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