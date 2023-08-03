В Кузбассе помогли с трудоустройством сотне переселенцев с Донбасса

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе более 100 человек, которые переехали из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также с Украины, смогли трудоустроиться на промышленные предприятия, в организации социальной сферы и к индивидуальным предпринимателям.

- Важно помочь найти работу людям из тех территорий, где сейчас идут боевые действия. Мы готовы оказывать им поддержку при трудоустройстве и открытии собственного дела. С каждым обратившимся человеком специалисты кадровых центров работают индивидуально. Вакансии подбирают с учетом предыдущего опыта работы, профессиональных навыков и знаний, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

В региональной службе занятости отметили, что в случае необходимости в кадровых центрах переселенцы могут получить психологическую поддержку и направление на бесплатное обучение.

Что касается вариантов трудоустройства, то, например, женщины могут устроиться на работу в детские сады и больницы. Мужчины, имеющие опыт работы в угледобывающей сфере, могут стать горными мастерами.

Отмечается, что среди переселенцев есть граждане, которые открыли собственное дело. Например, мужчина из Донецка открыл бизнес в сфере ремонта крупной бытовой техники.

С вариантами трудоустройства можно ознакомиться на портале «Работа России». В службе занятости Кузбасса зарегистрированы сегодня около 10 тысяч соискателей, а доступны 48 тысяч вакансий в различных сферах экономики.

Подчеркивается, что работодателям, берущим в штат сотрудников, прибывших из ЛДНР, Херсонской области и Запорожья, государство оказывает поддержку. За каждого трудоустроенного гражданина можно получить субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Выплаты производятся поэтапно: через месяц после приема на работу, через три месяца и через полгода.