В Кузбассе к 1 сентября проведут проверки во всех образовательных учреждениях

Фото: пресс-служба АПК.

К началу учебного года во всех образовательных учреждениях региона по поручению губернатора Сергея Цивилева будет проведена проверка на предмет пожарной и антитеррористической безопасности, соответствия санитарным требованиям, а также доступности образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Безопасность наших детей - на первом месте. До начала нового учебного года остается меньше месяца и наша задача - подготовить к 1 сентября все образовательные учреждения: детские сады, школы, организации СПО и дополнительного образования, - отметил глава региона.

На данный момент, по данным межведомственной комиссии, из 1 689 образовательных учреждений Кузбасса готовы к работе 869, включая 323 школы. Напомним, по поручению Сергея Цивилева из областного бюджета в этом году выделено 1,2 млрд рублей на противопожарную и антитеррористическую защищенность всех школ региона.

Кроме того, в Топкинском округе к 1 сентября во всех 16 школах появятся Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В Топках после капремонта по программе «Развитие образования» откроется обновленная и оснащенная современным оборудованием средняя школа №8 на 1 230 мест. Здесь капитально отремонтировали кровлю, заменили оконные блоки, коммуникации, установили современную противопожарную систему. Также уже готова чистовая отделка кабинетов и мест отдыха, завершается обновление актового и спортивного залов, столовой и гардеробной. Идет благоустройство территории. В рамках подготовки к новому учебному году также заменили окна в Шишинской, Раздольинской, Усть-Сосновской, Рассветской школах округа и школе №2 города Топки.

Все 17 школ Ленинска-Кузнецкого также готовы к новому учебному году. В них заменили пожарную сигнализацию. В школах №1, №20 и детском саду №30 обновили ограждение, в школе №2 заменили систему видеонаблюдения. Также во всех образовательных учреждениях выполнен текущий ремонт: в восьми частично заменили окна, отремонтировали системы отопления. Во втором корпусе школы №19 полностью отремонтировали спортивный зал, на территории установлена универсальная спортплощадка по программе «Твой Кузбасс - твоя инициатива».

В школе №37 в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» откроется центр цифрового образования «IT-куб». С нового учебного года школьники будут изучать программирование, робототехнику, работать с технологиями виртуальной и дополненной реальности. Для обучения закупили ноутбуки, очки виртуальной реальности, 3D-принтер и сканер, набор для программирования роботов, в кабинетах сделали ремонт.