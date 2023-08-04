Посещаем ретрофестиваль и слушаем концерт в органном зале

Фото: музей-заповедник «Томская Писаница».

Сделано в СССР

Отправляемся на ретрофестиваль, посвященный быту Советского Союза.

В эту субботу музей-заповедник «Томская Писаница» с Кузбасским клубом автомотостарины «Ретрогуберния» приглашают кузбассовцев на XIV Межрегиональный фестиваль «Ретро-Сибирь - 2023. Помимо уже традиционной выставки отечественной и зарубежной ретротехники, на которой будут представлены автомобили, броневики, мотоциклы, мопеды, велосипеды и многое другое, гостей праздника ожидает погружение в самую «качественную и надежную» эпоху - Советский Союз. На поляне праздников рядом с Сибирским острогом можно будет увидеть:

• лучшие коллекции любителей старины со всей Сибири;

• тематические локации и арт-пространства под открытым небом;

• традиционный показ моды, в котором зрители не просто понаблюдают, а станут моделями атмосферной репрезентации;

• выставку советского быта «Ретро в вещах и лицах»;

• тематические конкурсы для автолюбителей: метание покрышек и кардана, стрельба из гигантских рогаток.

А также гости фестиваля смогут наслаждаться живой музыкой, делать незабываемые фото и получать призы.

Музей-заповедник «Томская Писаница»

Яшкинский район, д. Писаная

5 августа, начало в 12.00

Цена билетов: от 350 до 500 рублей

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Фото: филармония Кузбасса.

Классика и не только

Идем с детьми на концерт Камерного оркестра.

Казалось бы, вот мы только простились с филармонией до начала нового музыкального сезона, а уже 9 августа в органном зале в рамках программы «Культурное лето» состоится концерт Камерного оркестра под названием «Классика и не только».

К слову, Камерный оркестр, созданный только три года назад, в шутку называют мобильным симфоническим оркестром. Ведь в него вошли 17 профессиональных музыкантов из состава большого Губернаторского симфонического оркестра. Из-за специфики коллектива в Камерный отобрали самых лучших и в его составе есть струнно-смычковые инструменты: скрипка, альт, виолончель, контрабас. Кроме того, есть фортепьяно. В репертуаре Камерного оркестра - академическая музыка, современная обработка классики и вокальные произведения для солистов.

В этот раз гостям филармонии оркестр под управлением Дмитрия Ганина представит яркие, образные, запоминающиеся, доступные для восприятия детей и их родителей произведения. Прозвучат сочинения Моцарта, Штрауса, Брамса, Листа, Пьяццоллы и других композиторов.

Филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т. (384-2) 58-32-11

9 августа, начало в 11.00

Цена билетов: 150 рублей