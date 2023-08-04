В Кузбассе будут судить родителей двух потерявшихся сестренок

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе до суда дошло громкое уголовное дело, возбужденное против супругов из Яшкинского района. В мае весь регион следил за поисками двух сестер-малышек, которые ушли гулять и пропали. Выпивающие родители обратились в полицию только на следующие сутки после исчезновения девочек. История для детей закончилась благополучно, а вот родителям теперь придется ответить за свою безответственность по отношению к дочерям.

Напомним, что 18 мая две сестренки двух и четырех лет из поселка Ленинский пошли на детскую площадку, находящуюся рядом с домом. Они были без взрослых, как и часто до этого – родители пьющие, особо за девочками присматривать было некому. Вечером мать с отцом обнаружили, что дочери пропали, но тревогу не забили - подумали, что детей кто-то взял к себе переночевать. Только на следующий день, когда девочки так и не нашлись, супруги обратились в полицию.

Были развернуты масштабные поисковые мероприятия, в которых принимали участие более 200 человек. Сотрудники правоохранительных органов, специалисты МЧС, представители администрации, добровольцы осматривали дома и заброшенные строения в поселке, обследовали лесной массив. К поискам был привлечен вертолет Росгвардии.

Сестер обнаружили живыми на второй день поисков в трех километрах от поселка. Двое местных жителей Сергей Гурин и Сергей Дроздов обследовали территорию на квадроцикле и заметили в поле малышек. К этому моменту девочки уже двое суток провели в лесу без еды и воды. Одеты сестренки были в легкие летние платьица, одна из них была босая...

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Детей напоили и тут же доставили в поселок, где их осмотрели медики: малышки были сильно покусаны клещами, но следов насилия обнаружено не было, их здоровью ничего не угрожало.

После инцидента на родителей сестренок - 32-летнюю мать и 35-летнего отца – завели уголовное дело по двум статьям: об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ).

Про семью также известно, что родители во время запоев часто ссорились и скандалили. В их доме царила антисанитария, девочек не докармливали, часто оставляли одних без присмотра.

В СК РФ по Кемеровской области сообщили, что родители девочек признали свою вину. Сейчас малышки находятся под опекой родственников.

Уголовное дело в данный момент передано в суд. Горе-супругам грозит до трех лет лишения свободы.