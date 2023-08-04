«Боялся, что не хватит патронов»: доброволец из Кузбасса один отбил атаку 13 человек и получил медаль «За отвагу»

Алексей ушел добровольцем на спецоперацию в первые же дни после объявления частичной мобилизации. Фото: Личный архив героя публикации

23-летний Алексей С. из Новокузнецка - из числа добровольцев. В 2021 году он вернулся из армии, где служил механиком-водителем подразделения ПВО. Поэтому, когда началась частичная мобилизация, парня с такой востребованной военно-учетной специальностью, да который еще пришел в военкомат сам, призвали одним из первых.

- До сих пор помню: приходит в сентябре внук и говорит мне: «Баба, я иду на спецоперацию, вот повестка пришла», - и показывает бумажку, - вспоминает бабушка Любовь Леонидовна. – Я ахнула: «Как же я одна? Дед-то умер», а он мне: «А если не я, то кто тебя защищать-то будет?».

Защищать, не защищать, а заботу о бабушке, которая взяла над ним опекунство после того, как парнишка потерял мать в 12 лет, Алеша начал проявлять с детства.

- Помню, подошел как-то ко мне вечером и говорит: «Баба, завтра иди на работу не по короткой дороге, там мальчишки камни большие накидали, ногу можешь повредить». Или сорвет малину последнюю, несет мне: «На, баба, поешь, а то ягоды больше не будет», - вспоминает бабушка. – И еще много чего такого подобного было. Вот с такой мотивацией, защищать меня, Родину, и ушел туда.

Бой

Парнишка с покладистым характером, за свои габариты (рост 160 см, вес 55 кг) получивший позывной «Малыш», быстро подружился с однополчанами, завоевал доверие командира. А по весне возглавил штурмовую спасательную группу. Именно он, будучи старшим подразделения, 17 мая и совершил подвиг, который в ходатайстве командира роты о награждении кузбассовца описан сухими строчками: «...выполнял задачу по недопущению прорыва линии обороны на одном из тактических направлений в населенном пункте М. (на территории ДНР, авт.). Там ВСУ предприняли попытку восстановить контроль над утраченными территориями и атаковали наши позиции. При ведении оборонительных действий рядовой отразил атаку значительно превосходящего числом противника. Прицельным огнем бойца уничтожено до отделения украинских военных. Это лишило подразделение боевиков возможности продолжать наступление».

Алексей с однополчанами на передовой. Фото: Личный архив героя публикации

- Я просто смог первым добежать, - так вспоминает Алексей тот день. - Это около 8 утра случилось. По нашим позициям начали быть артой. Ну все, значит, сейчас в наступ пойдут. И точно, джип там подлетает, из него 13 человек выскакивают и бегут в сторону наших окопов. Ну, мы – я и мои ребята - вчетвером ринулись им навстречу. А бежим же под обстрелом, артой все еще кроют, чтобы нас прижать и этим чтобы легче было. Я как вчистил, повезло проскочить, ребята там, позади остались. Ну вот, я первым на позиции оказался, и давай по ним жахать, из всего, что под руку попалось: пулемет, гранатомет, гранаты еще свои были. Четверо, точно видел, убежали, остальные полегли. Я в окопе остался, стал наших ждать на подмогу. Думал только о том, чтобы патронов хватило, если опять полезут. У меня их штук 20 оставалось всего, ну и граната одна – для себя ее оставил, мало ли что.

Возвращение

На вопрос, было ли страшно одному против 13 человек, Алексей, не задумываясь, ответил:

- Нет. Поначалу еще, когда только попал «за ленточку», было страшно, а потом все. В такую минуту боишься только за своих ребят, о себе не думаешь.

В горячке боя Алексей не заметил, как его ранило в грудь. Пуля влетела между третьим и четвертым ребром и зацепила мышцу, из-за чего его левая рука повисла плетью. Подоспевшие бойцы оказали ему первую помощь, но покинуть позицию - по-пластунски – он смог только в сумерках следующего дня. А дальше – тыл, госпиталь в Ростове-на-Дону, потом в Буденновске. После лечения парень приехал в краткосрочный отпуск на две недели в Кузбасс: повидать любимую бабушку и молодую супругу, с которой сыграл свадьбу за полтора месяца до частичной мобилизации. Кстати, устроить встречу внука с бабушкой помогли специалисты кузбасского филиала фонда «Защитники Отечества». Сейчас Алексея с нетерпением ждут в части, чтобы вручить медаль «За отвагу».

После лечения Алексей приехал в краткосрочный отпуск в родной Новокузнецк. Фото: Личный архив героя публикации

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