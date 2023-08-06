В Кузбассе впервые прошел «Кубок чемпионов» по плаванию. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Всероссийские соревнования, прошедшие в бассейне кемеровской «Кузбасс-Арены», собрали более ста сильнейших спортсменов страны. Свои силы в сражениях с мастерами-профессионалами проверили и воспитанники кузбасской школы плавания.

Все звезды в гости

Многочисленным болельщикам было на кого посмотреть. Впервые посоревноваться в Кемерово приехали двукратный призер Олимпийских игр 2020 года, многократный чемпион мира и Европы, шестикратный чемпион юношеских Олимпийских игр 2018 года, рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине Климент Колесников; двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, многократный чемпион мира и Европы, трехкратный чемпион юношеских Олимпийских игр Евгений Рылов; многократная чемпионка России, чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова, пятикратный чемпион мира и пятикратный призер чемпионатов мира Кирилл Пригода, двукратный призер чемпионатов мира, чемпионка Европы и шестикратный призер чемпионатов континента Светлана Чимрова и другие именитые пловцы и пловчихи. Еще одна легенда советского плавания - четырехкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Владимир Сальников, возглавляющий сейчас Всероссийскую федерацию плавания, принял участие в открытии Кубка вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

На соревнованиях был установлен общий призовой фонд в десять миллионов рублей. А формат стартов предусматривал дистанции не более 400 метров. Что, к слову, поначалу не понравилось некоторым пловцам, специализирующимся в стайерских дисциплинах. Так, пятикратный призер чемпионатов Европы и участница Олимпийских игр Анна Егорова в своих соцсетях посетовала, что таких пловцов лишают возможности заработать хорошие призовые. Но затем и она решилась проверить себя, и приехала в Кемерово. И, забегая вперед, отметим, что не зря, - она приплыла второй на дистанции 200 метром вольным стилем, тоже заработав призовые.

Сам призовой фонд разыгрывался по очковой системе - главный приз в 1 миллион рублей доставался тому, кто покажет лучший результат по действующей таблице очков World Aquatics (Международной федерации плавания). В итоге наибольшее количество очков набрал Климент Колесников, победивший на дистанции 100 метров на спине (52,49 секунды) - 949, а у женщин лучшую сумму баллов набрала Евгения Чикунова за дистанцию 200 метров брассом (2.11:38, 939 очков). Также были отмечены те, кто вошел в число шестнадцати лучших.

Теперь ждем Кубок России?

- В Кузбассе плаванием занимаются более 66 тысяч человек. Уверен, проведение «Кубка чемпионов» будет способствовать еще большей популярности этого вида спорта среди подрастающего поколения, - отметил Сергей Цивилев.

Кузбасс по традиции весьма ответственно подошел к организации соревнований. Звездные гости не только в свободное время имели возможность для тренировок, но и побывали на экскурсиях в знаковых местах города, возложили цветы к Мемориалу Воина-Освободителя. Напомним, что в этом году в Кемерове на хорошем уровне был проведен еще один всероссийский турнир по плаванию – на Кубок Александра Попова. А в ходе Кубка чемпионов Владимир Сальников высказал идею о расширении географии розыгрыша Кубка России. Так что не исключено, что этот престижный турнир тоже со временем проведут в Кузбассе:

- Расширение географии создает хорошую атмосферу для развития спорта, а мы хотим, чтобы плавание было спортом номер один. Привезли сюда наших сильнейших спортсменов не только для того, чтобы они расширили свою географию стартов, но и для местных детей, которые, возможно, заинтересуются плаванием благодаря этим соревнованиям, - отметил глава федерации плавания.

Сама идея Кубка чемпионов, как уточнил Владимир Сальников, пришла губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву еще на мероприятии «Россия – спортивная держава». Она была поддержана и федерацией, и именитыми спортсменами. Не забыли и о болельщиках. Для них, к примеру, провели автограф-сессию со звездами. Все желающие смогли сфотографироваться со звездами российского плавания, а также задать им вопросы. А поклонники плавания ответили гостям горячей поддержкой и полными трибунами.