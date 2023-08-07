Новые друзья, новые знания и опыт: в Кузбассе подвели итоги проекта «Спорт для всех»

Фото: Максим СЕРКОВ.

С середины 2022 года и до конца июля 2023 года в городе Кемерово функционировал социально важный проект по адаптивному плаванию «Спорт для всех» реализуемый Благотворительным фондом «Счастье детям» при поддержке Фонда Президентских грантов. Проект реализовывался на базе трех учреждений города Ледовый Дворец Кузбасса, Спортивный комплекс «Олимп», отделение реабилитации «Золотая рыбка».

Среди задач-создание доступных условий для занятий адаптивным плаванием для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет.

Для этого фондом было закуплено специализированное оборудование для детей-инвалидов: универсальный подъемник, подводный велотренажер, аквабатут и весь необходимый инвентарь для плавания: ласты, аквапояса, колобашки, доски для плавания и пр. В душевых комнатах установлены поручни напольно-настенные, в зале с бассейном предусмотрены кнопки вызова на воде, крючки держатели для костылей.

Для шести тренеров по плаванию организовано повышение квалификации на базе ФГБОУВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» в городе Омск.

В рамках проекта был подготовлен методический материал-программы физкультурно-оздоровительной направленности по адаптивному плаванию для детей с нарушением слуха, зрения, а также с поражением опорно-двигательного аппарата, которые были переданы во все три учреждения участвующих в проекте.

На протяжении года дети с ОВЗ изучали основные стили и техники плавания, принимали участие в тематических мастер-классах. Для родителей были организованы открытые уроки на которых демонстрировались навыки и умения их детей, кроме этого была возможность принять самостоятельное участие в занятиях по плаванию находясь непосредственно в воде, а после получить индивидуальную консультацию тренера, памятки-рекомендации по самостоятельному нахождению в бассейне с ребенком с ОВЗ, тематические презентации по плаванию.

Можно с уверенностью отметить, что дети, которые занимались плаванием на протяжении всего действия проекта стали более коммуникабельными в группе, у них безвозвратно ушли стеснения и замкнутость. Тренировки в группе стали более увлекательными, появился интерес к соревновательной деятельности и предстоящим занятиям.

Занятия в воде позволяют снимать болезненное напряжение в мышцах и суставах, формируются новые двигательные навыки, улучшаются опорно-двигательные функции рук и ног.

В завершении проекта «Спорт для всех» состоялись итоговые состязания по адаптивному плаванию и финальный Фестиваль «Счастливое детство», где померялись силами сильнейшие спортсмены проекта. Каждый заслуженно получил грамоту участника и заветную медаль, для многих из детей это была их первая победа.

В рамках проекта «Спорт для все» все занятия проводились бесплатно.

Проект «Спорт для всех» реализован при поддержке Фонда Президентских грантов.