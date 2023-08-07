Жара до +29 градусов, местами дожди: синоптики Кузбасса рассказали о погоде на ближайшие дни

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

Эта неделя августа порадует жителей Кузбасса теплой летней погодой. Прогноз на ближайшие дни опубликовали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Температурный фон в дневные часы будет в пределах +22... +27 градусов, ночи же станут чуть прохладнее - около +9...+14 градусов. По-прежнему будут наблюдаться летние кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы возможны туманы.

Так, во вторник 8 августа, ночью ожидается температура +9 … +14, днем +22 … +27. Ветер будет восточного и северо-восточного направлений, его скорость составит 2-7 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Осадков по области не ожидается, но днем по северу могут пройти небольшие дожди, грозы, ночью и утром туманы.

В среду, 9 августа, ночные температуры составят +9 … +14, дневные +22 … +27 градусов. Ветер сменит направление на западное и северо-западное, но скорость его не изменится. Днем будет преимущественно без осадков, лишь по северу области возможны небольшие дожди и грозы.

В четверг, 10 августа, ночью будет +10 … +15, днем до +24 … +29. Ветер подует западный со скоростью 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Осадков не ожидается, по югу могут пройти небольшие дожди и грозы.