Кузбассовцев приглашают на службу по контракту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно новым правилам отбора на военную службу по контракту, расширены границы возрастов соискателя. Если ранее попасть в армию было не очень просто, то сейчас выбрать ратное дело своей специальностью могут люди с 18 до 60 лет (в особых случаях – до 65). Контракты заключаются на год, два, три и пять лет.

На сегодняшний день намного упростились и параметры отбора будущих контрактников по здоровью.

- У нас вполне могут поступить на службу люди с самыми разными категориями годности к военной службе – от А до В включительно, – говорит Владимир Полянский. - Место службы контрактникам избирается исходя из целесообразности и интересов Министерства обороны РФ.

Обо всех возможностях службы по контракту, льготах, гарантиях, условиях службы можно узнать в военкомате или в пункте отбора на военную службу по контракту по адресу: Кемерово, Сосновый бульвар, дом 3, и по номеру телефона: 8-923-533-40-70. Также можно подать заявку через портал «Госуслуги». Там же можно узнать о льготах, которые полагаются контрактнику и его семье. Публикуем краткий список.

Льготы контрактнику

- Возможность приобрести жилье за счет Минобороны через накопительно-ипотечную систему;

- Служебное жилье или компенсация за наем;

- Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;

- Страхование жизни и здоровья;

- Военная пенсия после 20 лет службы;

- Региональные меры поддержки.

Льготы семье

- Путевки в лагеря отдыха для детей;

- Квоты на обучение детей в вузах;

- Проезд по межгороду студентам;

- Горячее питание для учеников 5-11 классов и студентов учреждений СПО;

- Оплата обучения детей в СПО и вузах;

- Ежемесячная социальная выплата студентам вузов.