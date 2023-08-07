При поддержке СУЭК в Кузбассе прошел традиционный экомарафон «Зубочистка»

Фото: «СУЭК-Кузбасс».

VI региональный экологический марафон «Зубочистка-2023», организованный Правительством Кузбасса, СУЭК и Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», состоялся 4-6 августа в туристическом районе Поднебесные Зубья, прилегающем к заповеднику Кузнецкий Алатау.

В 2023 году участниками традиционного экомарафона стали около 120 человек тринадцати крупных кузбасских промышленных компаний и организаций, входящих в состав областного Совета работающей молодежи. В насыщенную трехдневную программу были включены активности разных направлений. На тренинг-игре «Эффективные коммуникации» коуч и конфликтолог Екатерина Ткаченко помогла собравшимся познакомиться между собой и взаимодействовать практически со всеми участниками в стихийно образовавшихся командах. Коуч Лидия Гефсиманская провела нетворкинг по раскрытию личностных качеств. Также прошло обучению по оказанию первой неотложной медицинской помощи. В ходе спортивно-развлекательного квеста «Лесная тропа» команда «СУЭК-Кузбасс» нашла ключ к зашифрованному посланию и стала серебряным призером.

Фото: «СУЭК-Кузбасс».

Главным событием проекта стала многочасовая массовая уборка основных туристических троп и стоянок района Поднебесных Зубьев от мусора. Вооружившись мешками для мусора, команды направились на вверенные им территории. Представителям СУЭК по традиции был назначен дальний, но самый популярный и протяженный маршрут – у подножия пика Поднебесный. В общей сложности у приютов «Снежный барс», «Рубановский стан», у алгуйских тремолитов и талькового карьера было собрано два десятка мешков мусора. Основную часть составили отходы из долгоразлагаемых материалов – пластиковые и стеклянные бутылки, обертки из фольги, консервные банки, салфетки из нетканого материала, окурки, вышедшие из обращения предметы одежды и обуви.

Фото: «СУЭК-Кузбасс».

- Интерес к экологическому марафону «Зубочистка» возрастает с каждым годом, - отмечает заместитель председателя Правительства Кузбасса по вопросам образования, науки и молодежной политики Антон Пятовский. – Район Поднебесных Зубьев набирает популярность с каждым годом, сюда стремятся туристы со всей Сибири и других регионов России. Не все путешественники бережно относятся к нашей природе, так что потребность в такой помощи – массовых экологических субботниках сохраняется. Это здорово, что большой дружный отряд волонтеров промышленных предприятий Кузбасса включается в такую нужную акцию. В этом году в помощь старшим товарищам в марафон вновь присоединилась и юная смена – ребята из Трудового отряда СУЭК. Они наводили порядок на стоянках туристического района реки Казыр.

Фото: «СУЭК-Кузбасс».

Менеджер по развитию персонала ЦПиРП Ангелина Губкина, как и несколько других участников команды «СУЭК-Кузбасс» впервые побывала на «Зубочистке» и поделилась впечатлениями:

- Об этом экологическом проекте я много слышала и мечтала попасть в число его участников - действительно масштабная и нужная акция. Мы все – и новички, и опытные «зубочисты» - с удовольствием окунулись в уникальную природу Кузнецкого Алатау. Всех впечатлили бурные реки, густые леса, свежий воздух, величественные горы и настоящие каменные реки. К сожалению, не все туристы обращают внимание на сохранение порядка среди этого великолепия. На стоянках и вдоль троп было очень много мусора. Хочется верить, что в будущем, придя на чистое место, путешественники с рюкзаками будут более ответственно относиться к природе.

Фото: «СУЭК-Кузбасс».

Подводя итоги экологического марафона, было подсчитано, что в общей сложности всеми участниками было собрано более одной тонны мусора, а протяженность маршрута уборки составила порядка 80 километров.