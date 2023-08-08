В Кемерове нашли пропавшего мальчика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове нашли пропавшего девятилетнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся.

Ребенок пропал в понедельник около 12.30 по местному времени. Родители организовали самостоятельные поиски, но они ни к чему не привели. Тогда мама мальчика обратилась в полицию. Поиски были организованы незамедлительно.

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, искали мальчика, что называется, всем миром.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, волонтеры поискового отряда. Все эти люди искали ребенка, переживали за него, надеялись на лучшее. Каждый район города буквально прочесывали, смотрели на берегах водоемов, куда, предположительно, мог отправиться мальчик, - рассказали «Комсомолке» в кузбасском главке полиции.

Школьника благодаря бдительности жительницы Кемерова нашли на берегу реки Томь.

- Я увидела похожего на мальчика ребенка, которого раньше видела в ориентировке, и просто набрала номер горячей линии, - уточнила кемеровчанка.

На место выехали инспекторы по делам несовершеннолетних, которые доставили ребенка в отдел полиции, где его уже ждала мама.

Кстати, в отношении родительницы инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, - добавили в ГУ МВД России по Кузбассу.