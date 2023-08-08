Сергей Цивилев: здоровый Кузбасс – наша цель

Губернатор Кузбасса рассказал о развитии медицины в регионе. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Здоровье – самый ценный ресурс, который есть у каждого человека. Когда оно подводит, мы всегда хотим, чтобы нашелся хороший врач, чтобы у него были необходимые медикаменты и оборудование и, что важнее всего, чтобы помогли нам как можно скорее. Сегодня Кузбасс претендует на звание одного из самых передовых сибирских регионов в сфере здравоохранения. Этот путь был непростым, и впереди еще много планов. Каких именно – в интервью нашему корреспонденту рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

- Сергей Евгеньевич, что, по вашему мнению, главное в медицине?

- В любой сфере главное – человек. В здравоохранении это – пациенты и медицинские работники. Наша задача – создать оптимальные условия для работы врачей и оказания самой качественной медицинской помощи людям.

Я с огромным уважением отношусь к профессионалам, которые посвятили свою жизнь медицине. Здоровье – это действительно бесценный ресурс, основа благополучия каждого отдельного человека, каждой семьи и фундамент развития региона и страны в целом.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

- А если говорить предметнее? На чем вы как руководитель региона сосредотачиваетесь в этой сфере?

- Выделю несколько наиболее значимых направлений. Первое – это современные и удобные для врачей и пациентов условия. Второе – отвечающее требованиям времени оборудование и технологии, это касается и диагностики, и лечения. Третье – обеспечение медицинских учреждений кадрами. Четвертое – проведение регулярной диспансеризации, особенно детей. Пятое – создание условий для своевременной профилактики заболеваний.

Мы реализуем программы, которые направлены на повышение качества медицинской помощи жителям. Владимир Владимирович Путин назвал этот принцип «пациентоцентричностью» и обозначил его как приоритет развития системы здравоохранения страны. Все, что делает команда Кузбасса, – только в интересах человека, а не ради статистики и красивых отчетов.

- Каким вы увидели кузбасское здравоохранение, став главой региона пять лет назад?

- Чтобы понять, в каком направлении надо двигаться, в первую очередь лично побывал в разных больницах и поликлиниках, пообщался с врачами. Стало очевидно, что назрели перемены: во многих учреждениях давно не проводили ремонт, необходимого медицинского оборудования не было даже в крупных областных медучреждениях. Масштабные стройки стояли незавершенными десятилетиями – вспомните многопрофильную больницу в Междуреченске. 30 лет этот проект не могли «довести до ума», а ведь один этот объект может принимать огромное число жителей южной агломерации.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

- Часто ли людям из разных территорий Кузбасса приходилось ехать в областной центр, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь?

- Да, это было болевой точкой – неравномерное развитие системы здравоохранения на севере и на юге региона. Именно поэтому привожу пример междуреченской больницы. Мы добились ее включения в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. На месте долгостроя возвели современную клинику, и с февраля 2023 года она принимает пациентов – это около 150 тысяч человек, не только междуреченцы, но и жители г. Мыски. Кроме стационарных отделений работает амбулаторно-поликлиническая служба и консультативно-диагностический центр.

Строительство и оснащение обошлось более чем в 3 млрд рублей, из них 1,784 млрд — из федерального бюджета, 1,266 млрд рублей — областные средства. Дополнительно на капительный ремонт корпуса поликлиники, входящего в комплекс зданий больницы, из регионального бюджета мы выделили 436,3 млн рублей.

Строительные работы были завершены в Мариинской городской больнице.

В Южно-Кузбасской агломерации мы ввели в эксплуатацию два крупных медицинских объекта. В новой Новокузнецкой инфекционной больнице им. В.В. Бессоненко с 2021 года проведено лечение уже более 10 тысяч пациентов со всего юга региона. В том же 2021 году открыли в Новокузнецке диагностический корпус онкодиспансера с кабинетами для проведения маммографии и компьютерной томографии.

- Получается, что строительство стало приоритетом в модернизации сферы здравоохранения нашего региона?

- Строительство новых больниц – серьезный прорыв. Но при этом важное направление работы – капитальный ремонт действующих учреждений. За пять лет в сфере здравоохранения региона мы обновили около 400 стационаров, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. И эту работу продолжаем.

Много общаюсь с медиками, и они сами отмечают, что объем ремонтных работ за последнюю пятилетку беспрецедентный, ничего подобного давно не делалось.

В первую очередь строим и ремонтируем те объекты здравоохранения, которые обслуживают наибольшее число жителей региона. Но при этом заботимся о том, чтобы диагностика и лечение были доступны людям и в небольших населенных пунктах – создаем новые ФАПы и врачебные амбулатории.

С 2018 года мы построили 135 новых ФАПов, до конца 2023 года откроем еще 48.

За пять лет расстояние, которое жителям Кузбасса приходилось преодолевать, чтобы попасть в ближайшее медицинское учреждение, удалось значительно сократить. Раньше из некоторых населенных пунктов приходилось ехать более 100 километров, чтобы попасть на прием к врачу.

И мы, конечно, не останавливаемся на достигнутом. По программе «Моя новая поликлиника» к 2030 году по всему Кузбассу появятся более 30 новых поликлиник. 105 объектов капитально отремонтируем к 2025 году. Уже в этом году рассчитываем закончить строительство поликлиники в микрорайоне Абашево Новокузнецка, продолжаем строить поликлинику Промышленновской районной больницы. Кроме того, разрабатываем проект детской поликлиники Беловской многопрофильной больницы и поликлиники в пгт Бачатский – их планируем построить до конца 2024 года.

Существенную помощь в масштабном обновлении инфраструктуры Кузбассу оказывают из федерального бюджета по нацпроекту «Здравоохранение», инициатором которого стал Президент России Владимир Путин.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

- Вы сказали, что обеспечена максимальная доступность – людям не надо ехать на прием к врачу за десятки километров. Но есть ли там все необходимые специалисты?

- Не вся узкоспециализированная медицина доступна в небольших населенных пунктах. Чтобы решить этот вопрос, в этом году мы дали старт новому региональному проекту «Здоровое село». Врачи разных профилей приезжают в сельские территории, проводят необходимые обследования, консультируют, делают назначения. Кроме этого, с ними вместе работают специалисты по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний. Это все мы делаем для удобства жителей кузбасских сел.

- Красивые обновленные помещения, да еще недалеко от дома, – конечно, хорошо. Но важна ведь и их «начинка», оборудование, которым располагают в своей работе доктора?

- Это еще один важный шаг — создание новых возможностей для работы наших врачей и расширение спектра медицинской помощи, которую теперь кузбассовцы могут получать в регионе, не выезжая за его пределы.

Мы закупаем новое оборудование, которого в Кузбассе не было до этого. За пять лет парк техники обновили на 70%, новинки поступают практически каждый день. И это уже совершенно другой уровень медицины, который позволяет выявлять болезни на самых ранних этапах, проводить уникальные операции. У нас никогда раньше не было такого количества МРТ, КТ и рентген-аппаратов, передвижных маммографов.

Стараемся делать упор на самую передовую технику. В этом году в наши медучреждения поступят два аппарата МРТ 3 Тесла, обладающие высокими диагностическими возможностями, — это лучшее, что есть сегодня в технологиях с использованием магнитного поля. Мы закупаем новейшие ангиографические комплексы — они позволяют проводить обследования и более сложные операции, которые раньше были недоступны. Врачи получили возможность оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с инсультами, инфарктами и другими сосудистыми патологиями. Приведу факт: наши медики только за прошлый год благодаря использованию современного оборудования добились снижения смертности по самому опасному профилю – от болезней системы кровообращения – почти на 30%. Это 6,5 тысячи спасенных жизней за один только 2022 год.

Уже сейчас можно утверждать, что здравоохранение Кузбасса находится на достойном технологическом уровне.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

- Кстати, про технологии. Сейчас цифровизация проникает практически во все сферы жизни, коснулось ли это кузбасской медицины?

- Мы активно развиваем телемедицину. Причем начинали с консультацией формата «врач-врач», когда медики из отдаленных территорий могут обратиться за консультацией к своим более опытным коллегам из областных больниц. Сейчас жителям региона доступна опция телемедицинских консультаций «врач-пациент». Это значительно экономит время и специалистам, и их подопечным: после первичного очного приема во время онлайн-консультации можно, например, скорректировать лекарственные назначения.

В мае 2023 года кузбассовцам стали доступны телемедицинские консультации «врач-пациент» на платформе «Портал пациента». Кроме записи на прием, портал позволяет хранить в цифровом виде весь пакет анализов, протоколы осмотров, что очень удобно людям. Сейчас это лучшая практика в Сибири. В скором времени мы сделаем виртуальные медкарты для детей – они будут храниться в личном кабинете родителей.

- Мы с вами уже затронули тему не только лечения, но и профилактики болезней. Какие успехи есть в этом направлении?

- Стратегическая государственная задача – изменение отношения людей к собственному здоровью. Взять, например, диспансеризацию – это не просто осмотр, это привычка обращаться к врачу превентивно. Мы уже видим динамику: в 2021 году профилактические осмотры прошли почти 400 тысяч человек, а в 2022 году — уже более 620 тысяч.

С этого года мы поменяли тактику диспансеризации школьников. Теперь ее всегда будут проводить до завершения учебного года, прямо в учреждениях образования. Это очень удобно — не надо отрываться от учебного процесса, ехать в поликлинику. Врачи осмотрели более 300 тысяч детей школьного возраста. 9 тысяч из них получили направления на дополнительные исследования и консультации специалистов, сделают они это до 1 сентября. До конца года диспансеризацию пройдут и дети дошкольного возраста.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

- По данным регионального минздрава, за последние пять лет в кузбасские больницы, поликлиники и ФАПы пришли на работу более 2 тысяч медработников, половина из них — врачи. Этого достаточно?

- Это хороший показатель, но еще есть над чем работать. Нехватка медиков остается одним из самых сложных вопросов, потому что его решение требует длительного времени. С момента поступления в университет до начала самостоятельной лечебной практики врача проходит не менее 7-8 лет. Это кропотливый процесс.

Мы в два раза увеличили количество бюджетных мест, с 2023 года ввели целевой набор в Кузбасском медколледже. 90% молодых специалистов — выпускники КемГМУ и медколледжа, 10% приехали на работу к нам из других регионов страны. Они постепенно приходят на смену уважаемым и умудренным опытом специалистам.

Сейчас наши больницы и поликлиники укомплектованы медработниками уже более чем на 80%. В ближайшие 2-3 года острый дефицит по врачам в Кузбассе будет закрыт, а по среднему медицинскому персоналу обеспеченность медучреждений региона будет 100%.

Пока вузы готовят новых специалистов, мы перестроили работу поликлиник так, чтобы врачи могли больше времени уделять непосредственно работе с пациентами. Часть задач от старшего медперсонала была передана среднему. Например, врачи перестают заполнять журналы. Кажется, что это незначительное изменение, но оно позволяет каждому врачу ежедневно принимать большее число пациентов.

Подготовить кадры – важно, но необходимо, чтобы молодые специалисты оставались в нашем регионе, стремились работать в государственном секторе. Для этого мы развиваем систему социальной поддержки, в том числе в рамках федеральных программ, созданных по поручению Президента России. Это выплата подъемных в сельской местности, разработка программы по предоставлению служебного жилья. Только в 2022 году 60 врачей и 52 специалиста среднего звена трудоустроены по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Министерству здравоохранения Кузбасса поручено рассмотреть возможности дополнительного стимулирования работников сферы здравоохранения. Мы сейчас готовы выделять средства из бюджета региона на компенсацию части ежемесячной платы за наем жилого помещения или ипотечных платежей. Еще одна инициатива – доставка медработников в отдаленных территориях до места работы и обратно, в том числе за счет приобретения дополнительных транспортных средств.

В этом году впервые запустили проект оздоровления врачей и медсестер, аналогов которому нет в стране. На базе центра здоровья «Инской» ежегодно смогут провести небольшой отпуск около 2 тысяч медиков – для них это абсолютно бесплатно.

- Все, что уже сделано, впечатляет. Планы тоже, судя по вашим словам, грандиозные. Найдутся ли для этого деньги?

- На функционирование и модернизацию всей нашей областной системы здравоохранения действительно потребовались колоссальные средства. Мы выделяем финансирование из бюджета области и привлекаем федеральные ресурсы. За пять лет на эти цели направили более 320 млрд рублей из разных источников. Если в 2019 году общий объем средств на сферу здравоохранения составлял 56,4 млрд рублей, то в этом году – уже 78,4 млрд рублей. Доля областного финансирования увеличена с 28 млрд рублей в 2019 году до 42,4 млрд рублей – в 2023-м, более чем в полтора раза. Фактически каждый десятый бюджетный рубль идет у нас на здравоохранение. По госпрограммам 17% от общего финансирования направляется на медицину. Это не просто цифры, за ними – спасенные жизни и здоровье кузбассовцев.

Здравоохранение требует комплексного подхода. Медицина должна развиваться во всех направлениях и соответствовать современным стандартам. Процесс трудоемкий, он занимает не один, не два и не три года. Поэтому мы продолжаем строить новые объекты, ремонтировать действующие, оснащать их современным оборудованием, готовить медицинские кадры. Здоровый Кузбасс – наша цель, и команда региона с ней справится.