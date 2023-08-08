В Кемерове открылась «живая» выставка, посвященная СВО

В Кемерове открылась выставка посвященная СВО

В кемеровском музее ИЗО открылась интерактивная - со звуком и видеосопровождением - выставка, посвященная спецоперации на Украине. Корреспондент «Комсомолки» в числе первых посетил экспозицию под названием «Освобождение. Воины свободы».

Как слышишь меня, Борода?

На стене одного из выставочных залов уникальные фотографии наших бойцов. Самих лиц не видно, только взгляды. Проект так и называется «Глаза». И таких взглядов фотограф Денис Бобылев снял более 500, из них в зале всего 70. Вот волчий взгляд бойца с позывным Берс, а это добрые глаза Латыша, Борода смотрит лукавым взглядом, Матрос сосредоточено глядит вдаль, в глазах солдата с позывным Шило тревога, словно он что-то заметил в ближайшей лесополосе и готовится передать свои опасения по радиосвязи товарищам.

Так и есть, в живой записи прямо с позиции звучит его голос:

- Борода, как слышишь меня? Здесь «птичка» кружит, надо выдвинуться чуть ближе.

- Прием, слышу тебя, Шило, выдвигаюсь.

- Эти записи сделаны тоже специально для нашей экспозиции для того, чтобы мы с вами воспринимали целостную картину происходящего там, - рассказала «Комсомолке» научный сотрудник кемеровского художественного музея Светлана Кравченко.

После боя, Штраус

За фотографиями портреты бойцов, этюды, написанные нашими художниками на передовой. Одна из картин не просто впечатляет, а пронизывает до сердца. Солдат играет на скрипке. Музыкант бросил любимое дело и отправился вместе с любимым инструментом защищать Донбасс. Всего час назад он еще вел бой с врагом, а вернувшись в часть, играет товарищам классические произведения.

Еще один говорящий снимок художника без руки. Не так давно он попал под обстрел в Донецке. Отвоевался, вздыхали врачи, пора возвращаться домой. Но художник остался и продолжает писать.

Намного острее ощущаешь атмосферу передовой, когда рассматриваешь настоящие осколки снарядов, разрушивших мост через реку Северский Донец, соединявший два крупных города Луганщины - Лисичанск и Северодонецк. Таких осколков привезли специально для кемеровской экспозиции несколько сотен.

- А на месте, где был мост, их даже не сотни, не тысячи, а сотни тысяч. Все вокруг усеяно смертоносным железом, - пояснила Светлана Кравченко.

Корса без пафоса

3 августа, в годовщину гибели Ольги Качуры, в Новокузнецке ей на площади Защитников Донбасса был установлен памятник. Качура в камуфляже стоит с рацией на одной из высот. Воинственный шарм героини Донбасса. Над концепцией скульптуры трудилась целая группа. Основную идею в первых графических решениях задал главный художник Новокузнецка Илья Храбрый. Вместе с ним над проектом работали московские скульпторы Денис Стритович и Тимур Юрченко.

- Но мало кто знает, что изначально, на самом раннем этапе создания бронзового монумента, было три макета памятника, - рассказала Светлана Кравченко.

Она обращает внимание на две несостоявшиеся фигуры. На одной Корса стоит с подсолнухами в руках, на второй воинственно идет в бой с боевым знаменем.

- Образы достойные, спору нет, и, конечно, имеют право на существование, но здесь Ольга Качура, мне кажется, предстает в таком немножечко пафосном, менее живом виде. А она все-таки была лишена казенщины, была, прежде всего, человеком, женщиной. Поэтому тот памятник, который установили в Новокузнецке, больше приближен к реальному образу героини, - уверена жительница Кемерова Галина Сукнина.

Выставка «Освобождение. Воины свободы» продлится в кемеровском музее ИЗО до 25 августа. Ожидается, что ее посетят более десяти тысяч человек.