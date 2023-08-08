В Кузбассе создадут виртуальные медкарты для детей

Бумажные медкарты постепенно уходят в прошлое? Фото: Ксения Высотина

В Кузбассе на платформе «Портал пациента» в ближайшее время создадут виртуальные медкарты для детей – они будут храниться в личном кабинете родителей. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в интервью «Комсомолке».

Говоря о цифровизации кузбасской медицины, глава региона рассказал об активном развитии телемедицины. Начинали в Кузбассе эту практику с консультацией формата «врач-врач», чтобы медики из отдаленных территорий могли дистанционно обратиться за консультацией к коллегам из областных больниц. Теперь стали возможны консультации «врач-пациент». Конечно, первичный прием всегда происходит очно, а вот скорректировать лекарственные назначения, оценить результаты исследований можно и во время онлайн-консультаций - это значительно экономит время как медикам, так и самим пациентам. Телемедицинские технологии доступны на обновленном сайте «Портал пациента», который был презентован в мае этого года.

Платформа «Портал пациента», по оценке губернатора Кузбасса, сейчас лучшая практика в Сибири. Раньше на площадке была доступна только запись к врачу, теперь ее возможности значительно расширены. Пациенты помимо записи и телемедицинских консультаций могут получить доступ к результатам своих анализов и протоколов осмотров. Так что теперь для этого не нужно бегать по поликлиникам - медкарта доступна в электронном виде.

Планируется, что сервис будет дополняться другими полезными функциями. Так, по словам губернатора, уже в скором времени на платформе появятся виртуальные медкарты для детей – чтобы анализы ребенка также были доступны в электронном виде. Данные будут храниться в личном кабинете родителей.

Напомним, что авторизация на «Портале пациента» происходит только через аккаунт на госуслугах. Если пациент не зарегистрирован, то он сможет через платформу только записаться к врачу. Другие услуги для него будут недоступны.

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