В Кузбассе озаботились безопасностью детей на дорогах. Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

Статистика беспощадна: в Кузбассе увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. С начала года в результате автоаварий в регионе погибли 7 детей и 202 ребенка получили травмы. Причем двое погибших и половина пострадавших - 102 человека - попали в ДТП только за два летних месяца. При этом оба погибших ребенка и 43 травмированных в момент ДТП управляли мототехникой, велосипедами или самокатами. А ведь до конца лета еще целый месяц.

Поэтому сразу несколько ведомств - Госавтоинспекция Кузбасса, региональные Министерство образования и Министерство здравоохранения, а также уполномоченный по правам ребенка - объединились ради безопасности детей. С понедельника, 7 августа, в Кузбассе стартовал Марафон дорожной безопасности «Дети и дорога».

Профилактическое мероприятие продлится до 27 августа. В этот период организаторы проведут разъяснительные беседы, различные акции и тематические конкурсы с детьми и взрослыми по дорожной безопасности, а также рейды по выявлению нарушений, способствующих совершению ДТП с участием детей.

ВАЖНО!

Правила для взрослых сберегут ребятишек

Летом дети большую часть времени проводят на улице, что повышает риск того, что они попадут под колеса. И вот здесь уже могут помочь взрослые. Врио начальника Управления ГИБДД по Кемеровской области Иван Агарков напомнил кузбассовцам несколько правил, соблюдение которых позволит предотвратить аварии с детьми:

1. Заметив вблизи дороги ребенка, необходимо снизить скорость движения;

2. Передвигаться по дворам со скоростью не более 20 км/ч;

3. Не допускать несовершеннолетних до управления мопедами, мотоциклами, автомобилями и другими средствами передвижения, требующими наличия водительских прав;

4. Строго соблюдать ПДД в присутствии любых детей;

5. Останавливать ребятишек, которые нарушают или собираются нарушить ПДД;

6. Постоянно напоминать дошколятам и ученикам правила безопасного поведения на дорогах;

7. Оказывать детям помощь при переходе проезжей части.