В Кузбассе произошло смертельное ДТП

Водитель в Кузбассе скончался до приезда "скорой". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 8 августа, в 18.45 на 11-м километре автодороги Анжеро-Судженск - Яя в результате столкновения двух автомобилей погиб 56-летний водитель самоходной сельхозтехники.

Авария произошла по вине погибшего: он при выезде на главную трассу не уступил дорогу водителю отечественного автомобиля «ВАЗ - 21150», который двигался на большой скорости.

- Водитель самоходки получил серьезные травмы и скончался еще до приезда «скорой». Сейчас по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, все обстоятельства происшествия тщательно устанавливаются. По результатам расследования ДТП будет принято решение в соответствии с законом, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД Кузбасса.

В региональной Госавтоинспекции еще раз напомнили водителям о соблюдении правил дорожного движения.

- Перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны - рукой.

При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам движения.