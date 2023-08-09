В Кузбассе наказали двух мужчин, напавших ночью на подростка

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кузбассе на минувших выходных двое пьяных мужчин жестоко избили подростка. Сразу же после того, как кадры с места ЧП распространились в соцсетях, правоохранители организовали доследственную проверку, а сегодня рассказали подробности данного происшествия.

Напомним, что ЧП произошло в ночь на 5-ое августа во дворе дома по улице Кирова в Березовском. По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что проезжающий на квадроцикле мужчина наехал на ногу подростку. Стали разбираться. Слово за слово, и юноша в целях самозащиты применил перцовый баллончик. В ответ один из мужчин набросился на парня и начал жестоко избивать. Уже когда подросток потерял сознание, девушка из его компании включила камеру, чтобы запечатлеть происходящее. На кадрах видно, как люди несут юношу, мужчина подлетает к нему с битой и наносит удар по голове.

Фото: соцсети.

В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что установили всех участников конфликта. Оказалось, что в потасовку с 17-летним подростком вступили двое мужчин, каждому из которых 33 года. В результате произошедшего юноша серьезно пострадал: медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и ушибы. После инцидента оба мужчины были привлечены к ответственности. Так, в отношении горожанина, участвующего в драке, полицейские составили административный протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему штраф в размере 500 рублей. Второго мужчину – он был за рулем квадроцикла - привлекли по статье об управлении транспортным средством водителем, не имеющим прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ) и нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ). Общая сумма штрафов, которые предстоит заплатить нарушителю, составляет 17 000 рублей.

Также пришлось понести наказание и законному представителю подростка - инспекторы ПДН составили в отношении матери протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

На этом разбирательства не закончились. Напомним, что после инцидента СК РФ по Кемеровской области организовал доследственную проверку по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Как стало известно сейчас, по факту избиения возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда (ч. 2 ст. 115 УК РФ).