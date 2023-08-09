Кузбасс вошел в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Фото: Пресс-служба РЦК.

По итогам первого полугодия 2023 года Кузбасс стал единственным в Сибирском федеральном округе субъектом РФ, вошедшим в число регионов-лидеров по реализации национального проекта «Производительность труда» — он реализуется в стране по указу Президента России Владимира Путина. Рейтинг составлен Министерством экономического развития России на основе оценки работы регионов в сфере повышения производительности труда по десяти показателям. В их числе: эффективность работы Региональных центров компетенций (РЦК), комплекс мер господдержки для предприятий — участников нацпроекта, наличие лучших практик в сфере бережливого производства.

- Кузбасс ежегодно входит в число регионов-лидеров по реализации национального проекта «Производительность труда». Это результат комплексной и системной работы нашей команды. Кузбасский центр компетенций входит в пятерку лучших в стране. Помощь, которую он оказывает предприятиям, не просто способствует повышению эффективности их работы. Это вклад в экономическое развитие региона, повышение конкурентоспособности кузбасской продукции на рынке. Лучшие практики мы будем тиражировать и внедрять на других производствах, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

В Кузбассе 74 компании несырьевых отраслей экономики получа

Фото: Пресс-служба РЦК.

ют адресную поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда». Эффективность их работы в среднем возрастает на четверть за счет применения инструментов бережливого производства, без дополнительных инвестиций и затрат. Благодаря полученной выгоде предприятия модернизируют и расширяют производственную базу, а также повышают заработную плату.

В число лучших регионов по итогам национального рейтинга также вошли Краснодарский край, Курская, Ленинградская, Ульяновская и Челябинская области, Татарстан, Удмуртская Республика, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская и Свердловская области.