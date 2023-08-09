Сапбординг, серфинг и фиджитал-спорт: в Кузбассе развивают новые виды спорта. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе все больше людей связывают свою жизнь со спортом, занимаются им в свободное время и беспокоятся о физической подготовке своих детей. По данным Кемеровостата 24% мужчин и 19% женщин от общего числа населения Кемеровской области занимаются спортом самостоятельно или организованно в специальных секциях. Среди детей спорт занимает третье место по популярности в дополнительном образовании, опережают его только искусство и социально-гуманитарные кружки (школы иностранных языков, волонтерские объединения, поисковые отряды, пресс-центры юнкоров и другие). 98 тысяч мальчишек и девчонок, это 18% от населения Кузбасса в возрасте до 17 лет, регулярно занимаются в спортивных школах.

И подтверждение этой статистике легко найти: все дорожки в кемеровских бассейнах заняты еще с самого утра, даже поздними вечерами парни собираются поиграть в футбол рядом с Московской площадью, а сколько любителей зимних видов спорта собирается на новогодних праздниках в Шерегеше.

В регионе активно строятся и улучшаются разные спортивные площадки, соответствующие международным требованиям. В основном кузбассовцы предпочитают наиболее популярные виды спорта: футбол, баскетбол, легкая атлетика, плавание, лыжные гонки и настольный теннис. Однако в регионе набирают популярность и новые виды спорта. Корреспонденту «Комсомолки» удалось побывать на нескольких таких спортивных площадках Кемерова.

Единственный в мире

В последнее время все вокруг очень озабочены количеством часов, которые дети и подростки проводят перед экранами компьютеров или с телефонами в руках. Но мало кто знает, что совсем недавно появился официальный вид спорта, совмещающий «приятное с полезным», а именно – турниры по киберспорту, соревнования на компьютерах и игровых приставках с физической активностью. То есть, мальчишка час сидит перед экраном компьютера и активно вдавливает клавиши клавиатуры, а потом следующий час не менее энергично отбивает мяч, играя в мини-футбол или баскетбол.

Эта «смена видов деятельности» называет фиджитал-спорт. Буквально от двух английских слов: физический и виртуальный.

В Кемерове в 2022 году в рамках проведения X Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» открылся первый в мире фиджитал-центр. Он находится рядом с Кузбасс-Ареной. Когда в него попдаешь, в глаза бросаются множество столов с компьютерами. Из-за них выглядывают макушки парней в наушниках, которые громко разговаривают через микрофонную гарнитуру. Центр оснащен специальными игровыми ПК, приставками и VR-очками. Но парни не только часами теряются в помещении с кондиционерами, «во дворе» спортсмены могут играть в фиджитал-футбол, баскетбол или просто заниматься на уличных тренажерах, разминая свои затекшие мышцы после сидения перед мониторами.

Фиджитал-спорт совмещает в себе виртуальность и активный вид спорта в реальности. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

«Это совсем не страшно»

Почти 20 лет кемеровчане могут видеть трассу-бездорожье, а иногда и маленьких гонщиков где-то вдалеке, когда проезжают село Красное в сторону горнолыжного комплекса «Люскус» на правом берегу города. Это специальная профессиональная мототрасса. В 2022 году ее обновили, добавили новые сложные элементы. Здесь состоялись Международные соревнования по мотоциклетному спорту «Кубок Содружества», первенство и чемпионат России по мотокроссу и множество региональных соревнований. В двух новых зданиях на территории трассы располагаются учебный класс, раздевалки, место для обслуживания и ремонта мотоциклов.

Эта трасса – «второй дом» для членов Федерации мотоциклетного спорта Кемеровской области. Однако помимо профессиональных экстремалов, на мототрассе «Люскус» проводят занятия для детей и даже взрослых, которые ранее никогда не приручали железного зверя.

Кирилл Цвенгер, мастер спорта по мотоциклетному спорту и президент региональной федерации, рассказал, что начать профессионально гонять на спортивных мотоциклах по специальным трассам можно в любом возрасте. Причем для новичков такое хобби и не очень накладно для бюджета, с учетом, что при «карьерном росте» старый питбайк и все комплектующие можно спокойно продать почти за ту же цену.

В момент нашего посещения, по трассе гоняли два рыцаря в шлемах, выбивая пыль из-под колес мотоцикла. Ими оказались хрупкие девчонки в массивной экипировке.

- Нет, кататься совсем не страшно, ты получаешь удовольствие от трассы и скорости, – хором ответили девушки на банальный вопрос о чувстве страха и опасности.

- Сейчас, как бы парадоксально не было, в мотоциклетный спорт идут в основном именно девчонки, - говорит мастер спорта СССР по мотоциклетному спорту, тренер Анатолий Шубинов. Также он отметил и то, что спортсмены-гонщики могут похвастаться отличной физической подготовкой, так как они обязательно должны заниматься боксом, плаванием или просто регулярно посещать тренажерный зал.

Мотоциклетный спорт пользуется спросом у слабого пола. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Теннис большой – это хорошо!

Год назад в Кемерове открылся теннисный центр «Кузбасс». А если говорить совсем правильно, то «Многофункциональный комплекс игровых видов спорта для взрослых и детей», ведь помимо тенниса, в центре можно заниматься мини-футболом, бадминтоном и волейболом.

Круглый год на четырех крытых кортах занимаются более 1500 кемеровчан разных возрастов, кто-то занимается в группах, а кто-то индивидуально с тренером. В летнее время доступны открытые корты, также на втором этаже работает тренажерный зал.

Мастер спорта России международного класса по санному спорту, участник трех Олимпийских игр и директор теннисного центра Степан Федоров рассказал, что путь спортсмена напрямую зависит от его тренера, который воспитывает не только «звезду» или «лучшую ракетку страны», но и выносливого, любопытного человека, не зацикленного только на себе и своих достижениях. Сейчас в комплексе работают семь тренеров – победители и призеры различных международных и российских соревнований.

Большой теннис в Кузбассе привлекает все больше желающих. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Далеко ехать не надо

У кемеровчан есть возможность почувствовать себя серфингистами и без далекого побережья и морских волн. В «Кузбасс-Арене» дети от 8 лет и взрослые смогут приручить искусственные волны в закрытом бассейне вместе с профессиональными инструкторами. Обучение проводится в группах или индивидуально.

А для любителей более спокойного досуга и спорта, но желающих встать на доску, на Красном озере Кемерова действует «САП-клуб». Сапбординг – один из видов «скольжения по волнам». От привычного шумного серфинга он отличается наличием весла и спокойной балансировкой с минимальным сопротивлением течения.

Так что, всем кузбассовцам, кто боится баскетбольного мяча или крутых склонов лыжных трасс, или наоборот кому не хватает острых ощущений и рева двигателя, можно найти спорт по душе. Главное, захотеть!

КСТАТИ

Только за это лето Кузбасс стал площадкой для проведения масштабных спортивных соревнованиях всероссийского и межрегионального уровней:

- финал Кубка России по пляжному волейболу,

- «Кубок Александра Попова» по плаванию,

- «Кубок чемпионов» по плаванию,

- чемпионаты и первенства России по мотокроссу и парашютному спорту.