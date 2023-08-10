В Кузбассе две сотрудницы Роспотребнадзора попались на крупных взятках

Следком Кузбасса завершил расследование двух уголовных дел о крупных взятках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе сотрудницы Роспотребнадзора попались на крупных взятках. Расследование уголовных дел в отношении специалистов надзорного ведомства завершено.

Как сообщили в кузбасском Следкоме, в течение нескольких лет 32-летняя и 43-летняя сотрудницы регионального Роспотребнадзора периодически получали от 42-летнего руководителя коммерческой фирмы деньги за покровительство его бизнеса. В результате незаконной деятельности женщины получила в общей сумме почти 300 тысяч рублей.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Кузбассу и регионального МВД. Материалы сразу же были переданы в Следком.

- У обвиняемых изъяты документы, подтверждающие факты взяток. На имущество 32-летней сотрудницы и ее и денежные средства судом наложен арест 240 тысяч рублей. Доказательная база по двум уголовным делам была собрана в полном объеме, дела с утвержденными обвинительными заключениями будут направлены в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «Комсомолке» в СУ СК России по Кемеровской области.

В региональном силовом ведомстве региона добавили, что в отношении 42-летнего бизнесмена судом вынесен обвинительный приговор.