На выходных в Кузбассе похолодает

Фото: архив "КП" Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на выходные.

В ближайшие дни в регионе спадет жара. Завтра, в пятницу, температура еще будет подниматься до +28 градусов, однако уже в воскресенье столбики термометров в дневное время будут показывать местами всего +12...+17 градусов. По ночам также станет немного прохладнее – в последний день недели похолодает до +3...+8 градусов. При этом по области пройдут дожди с грозами.

Так, в пятницу, 11 августа, ночью ожидается температура +9…+14 градусов, днем +28…+23 градуса, местами до +28 градусов. Ветер будет северо-западный 3-8 метров в секунду, ночью с порывами до 13 метров в секунду, днем - до 20 метров в секунду. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем они будут наблюдаться по всей территории области, кое-где пройдут ливни с грозами и градом. Ночью и утром прогнозируются туманы.

В субботу, 12 августа, ночные температуры составят +9…+14 градусов, дневные +18... +23 градуса, местами +12...+17 градусов. Ветер по-прежнему будет северо-западный, но усилится до 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Ожидаются кратковременные дожди, по северу пройдут сильные дожди, ливни с грозами.

В воскресенье, 13 августа, ночью будет +9...+14 градусов, местами похолодает до +3... +8 градусов, днем +18...+23 градуса, местами +12...+17 градусов. Ветер будет северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди, местами грозы.