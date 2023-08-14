В Кемерове и Новокузнецке заработали мобильные избирательные комиссии

Членов мобильной УИК узнать легко - они в форменном жилете и кепке. Фото: Телеканал "Кузбасс Первый" Фото: Екатерина САРДАКОВА

Кемеровская область вошла в число 78 регионов России, которые участвуют в пилотном проекте Центризбиркома «Мобильная УИК». Цель проекта - максимально полно рассказать о месте, времени, формах участия и других деталях предстоящего сентябрьского голосования, а также уточнить информацию о проживающих на избирательном участке. Напомним, в этом году состоятся выборы губернатора, депутатов Законодательного Собрания, в ряде муниципальных образований - еще и выборы в органы местного самоуправления. Голосование будет проходить в течение трех дней: 8, 9 и 10 сентября.

Проект мобильной участковой избирательной комиссии ориентирован в том числе на те районы, где изменились границы избирательных участков - из-за появления новых домов или их местоположения - например, из дворца культуры они переехали в школу. И члены территориальной избирательной комиссии со специальной программой - той самой мобильной УИК - отправляются по избирателям, чтобы проинформировать об изменениях, сверить имеющиеся данные и провести опрос, знают ли они про выборы и будет ли необходимость в голосовании на дому.

- Приложение позволит не только качественно информировать избирателей, но и более рационально планировать работу участковых избирательных комиссий в дни голосования с учетом предварительных запросов избирателей, - пояснила председатель Избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова.

Обходчики ходят по квартирам и днем, и вечером - чтобы застать людей после работы, и даже в выходные дни. Но узнать члена мобильной УИК легко: они всегда приходят в форменной одежде - жилете, кепке и бейдже с символикой предстоящих выборов - и имеют удостоверение. Мобильные УИК будут работать до 8 сентября.

Если тестирование нового приложения на грядущих осенних выборах окажется успешным, то сервис сможет полноценно применяться в ходе будущих избирательных кампаний во всех регионах России.

КСТАТИ

Четыре человека претендуют на должность губернатора

Все четверо - представители разных партий.

В избирательную комиссию Кемеровской области в этом году представили документы четыре кандидата на пост губернатора Кузбасса, в их числе одна женщина. Все они были зарегистрированы.

В числе кандидатов:

- депутат законодательного собрания Кузбасса Екатерина Грунтовая (КПРФ);

- депутат Законодательной Думы Томской области Станислав Карпов (ЛДПР);

- вице-спикер кузбасского парламента Юрий Скворцов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»);

- действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев («Единая Россия»).

Самый молодой - Станислав Карпов - ему 32 года. Самый старший - 61 год - Сергей Цивилев. Юрию Скворцову - 59 лет. Екатерине Грунтовой - 40 лет.

Напомним, в выборах 2018 года принимали участие шесть кандидатов, в том числе Юрий Скворцов. Кузбассовцы предпочли Сергея Цивилева: он в итоге набрал 81,29% голосов при явке 66,29%.

ВАЖНО!

Голосовать можно и далеко от дома

Если в дни голосования вы не сможете прийти на избирательный участок, потому что будете находиться, например, в другом городе, то можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель». Он позволяет выбрать тот участок, где избиратель будет находиться в дни голосования. Для этого нужно подать заявку в территориальную или участковую избирательную комиссию, в МФЦ или на портале «Госуслуги».