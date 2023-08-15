В Кузбассе торжественно открылась фотовыставка «Люди и машины Новой Горной»

На торжественном открытии выставки. Фото: пресс-служба ООО «Новая Горная УК»

В подготовке выставки приняли участие представители всех предприятий Новой Горной Управляющей Компании. Авторами проекта стали фотограф Юрий Лобачёв и дизайнер Лидия Неборская. Вниманию зрителя были представлены 18 фотопортретов. На снимках запечатлены машинисты экскаваторов, водители самосвалов, рабочие проходческих и добычных участков, обогатители и представители других профессий угольной промышленности. Все вместе с техникой, на которой работают. Идея выставки состоит в том, чтобы передать образы тесной связи человека и машины. Каждый портрет сопровождает история взаимоотношений горняков со своим оборудованием.

Портрет Алексея Дьякова, проходчика шахты Большевик. Как и другие портреты героев выставки выполнен в технике фотоколлаж.

Алексей Дьяков, проходчик шахты Большевик показал своей семье как выглядит его рабочее место и главный рабочий инструмент - рамбур

«К машине нужен свой подход, ведь у нее есть характер, как у человека. У меня замечательные коллеги, которые умеют ладить с самыми сложными агрегатами. Я горд, что работаю в одной команде с такими профессионалами», - своими впечатлениями поделился начальник участка по ремонту горных выработок и работе внутришахтного транспорта шахты «Антоновская» Новой Горной УК Сергей Деткин, который стал героем выставки.

Алексей Рябов, руководитель направления коммуникаций Новой Горной УК прокомментировал: «Компания активно модернизирует производство. На смену старым приходят новые высокотехнологичные машины. Это требует от людей новых навыков, новых умений и большого опыта. В каждом портрете можно увидеть то, насколько человек переплетается, срастается с техникой, в тандеме с которой работает».

Каждый из героев фотопроекта получил на память свой портрет.

Денис Жимулев, машинист экскаватора АО «Междуречье» пришел на выставку с женой Анной и дочкой Алисой: "«Моя семья в восторге от этого замечательного события".

В Междуреченске выставка расположилась на уличных конструкциях выставочного зала ДК «Распадский», а в Новокузнецке – в самом большом на юге региона ТЦ «Планета».