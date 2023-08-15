В Кузбассе дети были госпитализированы из лагеря из-за вспышки инфекции

Фото: прокуратура Кемеровской области.

В Кузбассе несколько детей были госпитализированы из детского лагеря с признаками вирусной инфекции. Следственные органы организовали проверку по факту массового заболевания.

ЧП произошло в оздоровительном лагере в Яйском муниципальном округе, где отдыхали 162 ребенка. В первых числах августа - на третий день с начала смены - дети массово почувствовали себя плохо. По словам одного из родителей, у школьников наблюдалась рвота и повышенная температура. Дети обратились к медработнику, после чего были госпитализированы с признаками вирусной инфекции. В официальных источниках количество детей, оказавшихся на больничной койке, не сообщается, однако, по словам родителей пострадавших, были госпитализированы 15 человек.

Всем школьникам была оказана медицинская помощь. В данный момент их уже выписали из стационара. Сам лагерь был закрыт.

Что стало причиной заболевания пока неизвестно. В прокуратуре Кузбассе сообщили, в результате проверки в лагере были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем прокурор внес начальнику Управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа представление об устранении нарушений закона.

Следователи СК РФ по Кемеровской области организовали проверку по факту вспышки инфекции по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

- Следствием будет проанализирована организация работы персонала по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в детском лагере, сотрудниками Роспотреднадзора все необходимые пробы изъяты, - сообщили в ведомстве.

Родителем детей, которые не смогли полноценно отдохнуть, пообещали вернуть деньги за путевки. С заявлениями необходимо обращаться в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1 «Юность» (г. Анжеро-Судженск, ул. Софьи Перовской, 2).

Ранее «Комсомолка» писала, что в Омске массово отравились приехавшие на соревнования кузбасские школьники.