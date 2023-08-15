В военкоматы Кузбасса идут добровольцы.
Фото: Архив "КП"
В областной пункт отбора по контракту и военкоматы по месту жительства ежедневно приходят добровольцы, решившие посвятить свою жизнь служению Отечеству. В числе таких добровольцев - Александр из Прокопьевского муниципального округа.
- Я уже служил по контракту. Мне эта служба нравится, потому что она дает возможность для хорошего карьерного развития. И на будущее обеспечена стабильность, ведь самое стабильное место работы – это Министерство обороны, – рассказывает Александр.
Он не единственный, кто встал на защиту своей страны в нелегкий час.
- Что могу сейчас сказать людям, которые идут подписывать контракт? Они – патриоты, - говорит прокопчанин. - Каждый должен к этому стремиться – защищать свою Родину.
Государство обеспечивает служащих по контракту многими льготами и социальными гарантиями. О них рассказал Владимир Полянский, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в городе Кемерово.
От правительства Российской Федерации контрактники получают единовременную денежную выплату в 195 тысяч рублей при заключении контракта сроком от одного года. А от правительства Кузбасса единовременная выплата составляет 200 тысяч рублей. Она выплачивается участникам специальной военной операции.
Также в расширенный перечень льгот входят: вещевое и повышенное денежное довольствие, медицинская страховка, возможность уйти через 20 лет на льготную военную пенсию, а при участии в СВО один год считается за три. Также есть возможность встать на учет и впоследствии приобрести жилье по ипотечно-накопительной системе.
К слову, полный список льгот можно посмотреть на сайте Министерства обороны РФ в разделе «Социальные гарантии».
Список федеральных льгот с портала «Госуслуги»:
Контрактнику
• возможность приобрести жилье за счет Минобороны через накопительно-ипотечную систему;
• служебное жилье или компенсация за наем;
• бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;
• страхование жизни и здоровья;
• военная пенсия после 20 лет службы;
• региональные меры поддержки.
Семье
• путевки в лагеря отдыха для детей;
• квоты для обучения детей в вузах;
• дополнительные меры поддержки – в зависимости от региона.
Как заключить контракт?
Желающие поступить на военную службу по контракту могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Либо напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: Кемерово, ул. Сосновый бульвар, д. 3, тел. 8 923-533-40-70. Также можно подать заявку через портал «Госуслуги».