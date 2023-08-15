В военкоматы Кузбасса идут добровольцы. Фото: Архив "КП"

В областной пункт отбора по контракту и военкоматы по месту жительства ежедневно приходят добровольцы, решившие посвятить свою жизнь служению Отечеству. В числе таких добровольцев - Александр из Прокопьевского муниципального округа.

- Я уже служил по контракту. Мне эта служба нравится, потому что она дает возможность для хорошего карьерного развития. И на будущее обеспечена стабильность, ведь самое стабильное место работы – это Министерство обороны, – рассказывает Александр.

Он не единственный, кто встал на защиту своей страны в нелегкий час.

- Что могу сейчас сказать людям, которые идут подписывать контракт? Они – патриоты, - говорит прокопчанин. - Каждый должен к этому стремиться – защищать свою Родину.

Государство обеспечивает служащих по контракту многими льготами и социальными гарантиями. О них рассказал Владимир Полянский, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в городе Кемерово.

От правительства Российской Федерации контрактники получают единовременную денежную выплату в 195 тысяч рублей при заключении контракта сроком от одного года. А от правительства Кузбасса единовременная выплата составляет 200 тысяч рублей. Она выплачивается участникам специальной военной операции.

Также в расширенный перечень льгот входят: вещевое и повышенное денежное довольствие, медицинская страховка, возможность уйти через 20 лет на льготную военную пенсию, а при участии в СВО один год считается за три. Также есть возможность встать на учет и впоследствии приобрести жилье по ипотечно-накопительной системе.

К слову, полный список льгот можно посмотреть на сайте Министерства обороны РФ в разделе «Социальные гарантии».

Список федеральных льгот с портала «Госуслуги»:

Контрактнику

• возможность приобрести жилье за счет Минобороны через накопительно-ипотечную систему;

• служебное жилье или компенсация за наем;

• бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;

• страхование жизни и здоровья;

• военная пенсия после 20 лет службы;

• региональные меры поддержки.

Семье

• путевки в лагеря отдыха для детей;

• квоты для обучения детей в вузах;

• дополнительные меры поддержки – в зависимости от региона.

Конкретно

Как заключить контракт?

Желающие поступить на военную службу по контракту могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Либо напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: Кемерово, ул. Сосновый бульвар, д. 3, тел. 8 923-533-40-70. Также можно подать заявку через портал «Госуслуги».