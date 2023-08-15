Малыша в Новокузнецке убило китайской телефонной зарядкой

В Новокузнецке годовалый ребенок погиб от поражения электрическим током. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Порой секунды отделяют детей от трагедии. Так произошло и в многодетной семье Новокузнецка, проживающей в Заводском районе города. Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, вечером в воскресенье, 13 августа, молодая мама, посадив годовалого сынишку на свою кровать, отвлеклась на дела, а мальчик заинтересовался смартфоном, который стоял рядом с кроватью на магнитной зарядке. От обычной она отличается тем, что на одном ее конце есть специальный магнитный наконечник, который примагничивается к специальной заглушке в зарядном гнезде телефона. Добравшись до провода, лежавшего на кровати, мальчик его с силой потянул. Тот отмагнитился от смартфона и любопытный малыш потянул его в рот...

- Сигнал о происшествии поступил около 22.00, ребенок сразу же скончался от поражения электрическим током, приехавшие медики не смогли его реанимировать, - рассказал «Комсомолке» источник.

О семье известно, что она полная, благополучная, в ней помимо погибшего мальчика воспитываются еще двое маленьких ребятишек. Мама не работает, находится в декрете, следит за детьми, но в роковой момент просто отвлеклась. Сейчас в следственном комитете Кузбасса возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка по статье «Причинение смерти по неосторожности».