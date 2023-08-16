Находить любимую работу кузбассовцам помогает господдержка

Кемеровчанка Арина Плюснина воспользовалась господдержкой и быстро нашла работу

В этом году воспользовались программой господдержки и заключили социальный контракт 500 жителей Кемерова

Среди тех, кто заключил соцконтракт много выпускников колледжей, техникумов и вузов. Молодым специалистам при обращении с соцзащиту в течение трех месяц выплачивают материальную помощь свыше 14 тысяч рублей, и, как правило, быстро помогают найти работу по специальности. Примеров масса.

Кемеровчанка Арина Плюснина, ведущий методист Дирекции инновационных творческих проектов Кузбасса, сразу после окончания колледжа обратилась за помощью, получила деньги, а уже через несколько дней нашла работу в одной из школ города.

- Мне очень помогают подъемные соцвыпалаты, есть возможность распределить средства на первое время, купить самое необходимое на первое время, - рассказала «Комсомолке» девушка.

Охотно обращаются за господдержкой те, кто хочет открыть свое дело. Илья Круглов открыл мастерскую по ремонту обуви, а вот его товарищ по институту Антон Горяев думает открыть пекарню.

- Часть денег накопил, часть дали родители, не хватает совсем немного, в сентябре обращусь в социальный центр, думаю, мне не откажут. Выпечку я буду готовить по технологии своей мамы, а она будет мне в этом главным консультантом и помощником, - признался Антон.

Продолжает в Кузбассе работать и программа для тех, кто находится в кризисной финансовой ситуации. В том числе и для бывших осужденных.

-Специалисты помогаю людям найти подходящую работу, направить на обучение, создать собственный бизнес, развивать подсобное хозяйство работы, оплаты обучающих курсов, создания или развития собственного дела и личного подсобного хозяйства, - пояснили «Комсомолке» в кемеровской мэрии.

В администрации областного центра Кузбасса добавили, что для этого необходимо заключить договор об обязательном выполнении мероприятий, после чего можно будет получить средства на эти цели, оговоренные в контракте.

- Обязательное условие - доход ниже прожиточного минимума - 14 258 рублей, - уточнили в администрации Кемерова

Полная информация о программе «Социальный контракт», на сайте администрации Кемерова https://kemerovo.ru/sfery-deyatelnosti/sotsialnaya-zashchita/mery-sotsialnoy-podderzhki-naseleniya/