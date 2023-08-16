Кузбасские полицейские по горячим следам поймали обидчиков подростка

Кузбасские полицейские Артем Задавин и Александр Старков по грячим следам поймали обидчиков подростка

В Белове сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали злоумышленников, совершивших разбойное нападение на подростка.

Мальчик шел с другом на речку отдыхать, когда к ним подошли двое молодых людей и приказали вывернуть карманы. Одному юноше удалось сбежать, второй не успел. Грабители повалили его на землю, распылили в лицо перцовый баллончик и отобрали сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Придя в себя, юноша позвонил в полицию.

- Нам передали сигнал о нападении как раз во время патрулирования неподалеку от места, где все случилось, на Путепроводной улице. Подъезжая к месту с коллегой Александром Старковым, заметили двух, выходивших из лесополосы, молодых людей, похожих по описанию из ориентировки. Задержали их и доставили в отдел полиции, - рассказал «Комсомолке» командир взвода ППС беловского городского отдела полиции Артем Задавин.

Задержанными оказались ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 24-летний местный житель и его 17-летний приятель.

Против грабителей возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Им грозит до дести лет лишения свободы.

- Похищенный телефон преступники потеряли в лесополосе, его нашел очевидец и передал в полицию, гаджет вернули владельцу.

Мама 13-летнего подростка выразила признательность сотрудникам патрульно-постовой службы за оперативность и профессионализм.

- У сына лицо, шея, глаза, все покраснело до жути. Я переживала. Спасибо ребятам - полицейским за оперативность, за то, что поймали обидчиков моего ребенка, - сказала родительница.

Кузбасские полицейские уверены, что если бы подросток попытался оказать сопротивление грабителям, дело могло кончиться весьма печально. Ведь силы были явно не равны, и преступники могли себя повести более чем агрессивно.

- Поэтому в подобных случаях нападения сопротивление оказывать не надо по соображениям личной безопасности. Спокойно передайте нападавшим требуемые ценности, но постарайтесь запомнить их приметы, а когда злоумышленники уйдут, как можно быстрее сообщите о произошедшем в полицию. Телефоны дежурных частей всех органов внутренних дел региона, а также места нахождения стационарных постов полиции можно найти на сайте 42.мвд.рф. Сообщить о преступлении можно и по телефону «02» («102» - с мобильного), - предупредили жителей Кузбасса в ГУ МВД России по Кемеровской области.