Юная новокузнечанка оживила кузбасских героев и великих поэтов

Юная новокузнечанка Олеся Перекрест ( в центре) выиграла международный форум в Москве

Юная новокузнечанка Олеся Перекрест, со своим анимационным проектом двигающихся граффити победила на международным детском форуме в Москве. Его участниками стали свыше двух тысяч человек из России и Зарубежья.

Идея, по словам Олеси, пришла к ней случайно во время прогулки по городу.

- Я смотрела на статичные граффити поэта Владимира Маяковского, проставленного нашего шахтера, дважды героя социалистического труда Егора Дроздецкого, и мне было жаль, что их портреты не играют в движении. Решила все исправить и посредством анимации создала ролик, в котором оживила прославленных людей, - рассказала «Комсомолке» Олеся.

В Москве ее проект стал одним из лучших, победу девочка разделила со сверстниками еще трех российских регионов - ребятами из Мордовии, Ивановской и Псковской областей. Всего же на форуме было представлено свыше 40 проектов.

Олеся Перекрест учиться в новокузнецкой школе креативных индустрий.

- Таких высот мы еще не достигали, Это серьезная ступень к познаниям, к пониманию детьми сегодняшнего мировоззрения. Снятый Олесей сюжет в перспективе вполне имеет право на жизнь в городском пространстве. Например, на мультимедийных городских экранах рекламных щитах, где есть возможность отображать видеоряд. А пока мы будет показывать видеоинсталяцию горожанам в учреждениях и организациях Новокузнецка, - сообщила «Комсомолке» руководитель творческих проектов новокузнецкой школы креативных индустрий Наталья Скачкова.

До конца учебного года Олеся вместе с преподавателями и признанными мастерами анимационного искусства знаменитого московского «Союзмультфильма» снимет о своем проекте специальный короткометражный фильм. Его презентуют в начале 2024 года, сначала в Новокузнецке, а затем во всех кузбасских городах. Возможно, картина примет участие еще в одном международном конкурсе креативного искусства.

- Я постараюсь, чтобы фильм стал качественным и подробным. Не ради победы в конкурсах, а для более глубокого понимания моими сверстниками и взрослыми настоящего графического искусства, через которое можно передать, мне кажется, не только исторические сюжет или портреты людей, но и душу человека, саму атмосферу событий. Сейчас для общества это особенно важно, - добавила юная победительница Международного форума из Новокузнецка.