Кинотеатр под открытым небом в твоем городе: «Кинопоказ» от Goodline возвращается!

Фото: Служба маркетинга Goodline

В этом году «Кинопоказ» от Goodline вернется в 5 городов Кузбасса: Белово, Прокопьевск, Юргу, Кемерово и Ленинск-Кузнецкий. В прошлом году мероприятие от провайдера посетили более 16 000 жителей Кузбасса.

«Кинопоказ» от Goodline — ежегодное бесплатное мероприятие для всех желающих. 10-метровый надувной экран, добрый семейный фильм, свежий воздух и угощения — формула прекрасно проведенного вечера на закате лета.

Фото: Служба маркетинга Goodline

Кроме того, гости мероприятия смогут выпить горячий чай и перекусить попкорном. Также на площадке будут доступны интерактивные зоны: гигантская дженга, батут, фотозона, аквагрим и многое другое — интересно будет всем! Само мероприятие и все интерактивные зоны бесплатны для всех желающих.

Фото: Служба маркетинга Goodline

На этот раз оценим фентезийную кинокартину «Солнце на вкус». 12-летний Тимур отправляется на каникулы в далекий Узбекистан навестить дедушку. В первый же вечер среди старого хлама в дедушкином сарае ему попадается загадочный артефакт, который оказывается ключом к древним сокровищам Бухарского эмира. Тимуру предстоит найти дорогу к таинственным Часам Мудрецов, попасть в лабиринт времени, а главное — спасти семью.

Что можно взять с собой: плед, теплую одежду, дождевики или зонтики, любимые снеки и напитки. И не забудьте прихватить друзей и родных, чтобы разделить эмоции с близкими.

Организатор приготовил подарки для участников. Чтобы получить шанс на один из призов, регистрируйтесь на сайте «Кинопоказа».

Фото: Служба маркетинга Goodline

Где и когда встречаемся

Белово — 18 августа, 19.00, площадь перед администрацией

Прокопьевск — 25 августа, 19.00, футбольное поле у парка «Солнечный город»

Юрга — 26 августа, 19.00, парк имени Пушкина

Кемерово — 1 сентября, 19.00, Московская площадь

Ленинск-Кузнецкий — 2 сентября, 19.00, площадь Мазикина