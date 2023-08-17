«Небофест»-2023 в Кемерове: где пройдет, как добраться и какая программа ждет гостей

Фото: пресс-служба АПК.

Мультиформатный фестиваль «Небофест», главной фишкой которого является парашютный спорт, пройдет уже в ближайшее воскресенье - 20 августа. Мероприятие состоится в Кемерове в четвертый раз и площадкой его проведения традиционно станет аэродром «Кемерово-Северный». Рассказываем, как добраться до места проведения «Небофеста» и что в этом году ждет гостей фестиваля.

Как добраться?

Специальные фестивальные автобусы будут ездить из двух точек: от драмтеатра и Летнего вокзала. Первые автобусы отправятся в 11:30, а последние уедут из аэродрома в 23:00.

Автобус №9/1 «Драмтеатр – Аэродром «Кемерово-Северный» будет двигаться по следующей схеме:

- в сторону аэродрома: остановка «Драмтеатр», проспект Советский, улица Кирова, улица Дзержинского, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект Ленина, проспект Кузнецкий, Февральский мост, улица Мартемьянова, аэродром «Кемерово-Северный», улица Мартемьянова, 85;

- в сторону центра города: Аэродром «Кемерово-Северный», улица Мартемьянова, 85, улица Мартемьянова, Февральский мост, проспект Кузнецкий, проспект Ленина, улица Дзержинского, улица Кирова, проспект Советский, остановка «Драмтеатр».

Второй автобус - № 9/2 «Д/п Центральный - Аэродром «Кемерово-Северный» - поедет по следующему маршруту:

- в сторону аэродрома: Летний вокзал, проспект Ленина, проспект Кузнецкий, Февральский мост, ул. Мартемьянова, аэродром «Кемерово-Северный», улица Мартемьянова,85;

- в сторону центра: Аэродром «Кемерово-Северный», улица Мартемьянова, 85, улица Мартемьянова, Февральский мост, проспект Кузнецкий, проспект Ленина, Летний вокзал.

Кроме того, автобус № 9 «КЭМЗ - Сельхозтехника» в день фестиваля будет работать по расписанию буднего дня.

Организаторы призвали гостей добираться до фестивальной площадки на автобусах и пообещали, что те будут ходить с регулярностью в 15-20 минут.

- Мы настоятельно рекомендуем вам добираться именно на наших фестивальных автобусах, а не на личном автомобиле. Ведь если авто создадут пробку, некомфортно будет всем. Кроме того, в день фестиваля часть дорог будет перекрыта, прямо до места проведения фестиваля — аэродрома «Кемерово-Северный» — будут доставлять только наши автобусы! – сказано в сообщении организаторов.

Программа фестиваля

День фестиваля будет насыщен разными мероприятиями. В первую очередь, зрителей ждет обширная парашютная программа: прыжки с парашютом лучших спортсменов региона и страны, прыжки в тандеме и «прыжки» в очках виртуальной реальности для всех желающих испытать экстремальные ощущения. Также кемеровчане смогут увидеть укладку спортивных парашютов и посетить экспозицию кемеровского Музея авиации.

В рамках «Небофеста-2023» пройдет Кубок губернатора Кузбасса по точности приземления. Парашютисты, выпрыгнув из самолета на высоте около 1000-1200 метров, должны будут приземлиться на специальный мат и попасть пяткой в цель диаметром с двухрублевую монету! Если приземление произойдет точно в цель, то датчик, установленный на мате, издаст сигнал - так судьи и зрители поймут, что спортсмен показал высокий результат.

Фото: пресс-служба АПК.

«Небофест» не только мультиформатный, но и мультиспортивный. Гостей ждут разнообразные спортивные активности и показательные выступления от региональных спортивных федераций. В этом году на площадке будут представлены 20 видов спорта: футбол, хоккей, волейбол, шахматы, кендо, фитнес-аэробика, воздушная гимнастика, флорбол, фиджитал, компьютерный спорт, стрельба из лука, гиревой спорт, настольный теннис, дзюдо, конный спорт, тхэквондо и другие. У большинства из них будет своя локация, где каждый желающий сможет поучаствовать в мастер-классах, тренингах, играх и лекциях.

Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

Для гостей будет работать фуд-корт с разнообразной кухней, необычный творческий арт-квартал с мастер-классами, яркие фотозоны, множество активностей для любого возраста, маркет изделий ручной работы.

Музыкальный лайн-ап

Еще одна изюминка фестиваля — его музыкальный лайн-ап. Гостей ждет насыщенная программа с участием российских звезд. Первым на сцену - в 19.15. - выйдет музыкант и блогер лейбла Black Star Егор Шип – он известен по таким хитам, как «Пикачу» и «Dior». За ним - в 20.15 - свою концертную программу представит Линда, чьи песни, по мнению организаторов, как нельзя лучше вписываются в концепцию летнего и воздушного фестиваля. Известная певица исполнит свои хиты «Ворона», «Цепи и кольца» и «Мало огня». А закроет фестиваль ставший уже ежегодным гостем «Небофеста» Найк Борзов. Его выступление начнется в 21.15. Музыкант пообещал, что со сцены прозвучат его известные песни, в том числе «Лошадка» и «Верхом на звезде».

Вход на фестиваль для гостей будет бесплатным.

ЗОНА АВИАЦИИ И ПАРАШЮТНОГО СПОРТА

14:00–16:00 – прыжки лучших спортсменов-парашютистов в рамках Кубка Губернатора Кузбасса по точности приземления. Прыжки комментирует главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов

12:00–20:00 – прыжки в тандеме с инструктором от аэродрома «Танай»

12:00–20:00 – «прыжки» в VR-очках от Федерации парашютного спорта России

12:00–20:00 – мастер-класс по укладке парашюта

12:00–20:00 – работает зона аэротрубы Кузбасс Арена

12:00–20:00 – мини-турнир по гонкам на квадрокоптерах, выставка спортивных авиамоделей, мастер-класс по пилотированию квадрокоптера на симуляторе для детей до 15 лет от Федерации авиамодельного спорта

12:00–20:00 – открыта экспозиция музея авиации

12:00–22:00 – выставка самолетов

ДЕТСКАЯ ЗОНА

12:00–20:00 – детский луна-парк с целой кучей разных аттракционов для ребят всех возрастов от «Будет весело»: надувные горки и батуты, тир с призами и даже настоящая карусель.

12:00–20:00 – аниматоры, подвижные игры и яркие персонажи в большущих костюмах от «Праздник здесь»

12:00–20:00 – веселые старты, открытые тренировки по футболу и свободная игра от ФК «Гэлакси», который будет ждать вас в зоне СПОРТ

13:30–17:00 – разминка, спортивные игры и эстафеты от студии фитнеса и танца «Станция»

12:00–20:00 – необычные и вкусные крио-десерты и удивительное химическое шоу от «Алхимиум»

12:00–20:00 – мастер-классы по аппликации, игры в кубики и огромное лего от «Супердеток»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

12:00–20:00 – «Кванториум» приедет на фестиваль в своем огромном фургоне и проведет мастер-классы по изготовлению значков, по промышленному дизайну с рисованием на планшете, научит делать сайты на тильде и погрузит в настоящую шахту с помощью очков VR-реальности

12:00–20:00 – специалисты мобильного автогородка проведут расскажут о безопасности дорожного движения в развлекательном формате: ребята сыграют в настольные игры и изучат ПДД «за рулем» маленьких машинок

12:00–20:00 – Школа креативных индустрий и Центр прототипирования в своей зоне проведут кучу всего интересного: полет в кабине настоящего самолета (в виртуальной реальности, конечно), мастер-класс по созданию маппинг-проекции, мастер-класс по кастомизации футболок, покажут прототипы, созданные с помощью студии дизайна ЦП, мастер-класс по анимации и сыграют диджей-сеты

12:00–20:00 – медиацентр «Наше время. Кузбасс» весь день будет проводить для ребят медиа-эстафету и мастер-классы по медиа-грамотности: например, как писать посты и строить кадр

12:00–20:00 – Российское движение детей и молодежи «Движение первых» в своей локации весь день будет проводить игры, квизы и квесты

12:00–20:00 – Центр развития детей «Эврика» проведет мастер-классы по робототехнике и уроки по скорочтению и ментальной математике

12:00–20:00 – Компьютерная академия TOP подготовила мастер-классы по 3D-моделированию для ребят постарше и игру с английскими словами в тематике парашютного спорта и авиации для тех, кто немножко уже изучил английский

12:00–20:00 – Проект «ТЫНЕОДИН» сыграет в интерактивные и подвижные игры и проверит на настоящем полиграфе

ЗОНА КОСПЛЕЙ

12:00–20:00 – чудесные яркие косплееры будут весь день ждать вас в своей зоне от фестиваля Aki no Yume. Фотографироваться с ними можно и даже нужно!

13:00–14:00 – рандом дэнс от K-POPеров

15:00–18:00 – выступления и мастер-классы по игре на гитаре

15:20–16:00 – танцевальный K-POP мастер-класс

16:30–18:00 – интерактивные квесты

13:00–18:00 – делаем яркий аквагрим и переводные татуировки (почти как настоящие!)

17:25–17:55 – дефиле косплей костюмов совместно с Aki no Yume на малой сцене. Посмотрим дефиле самых красивых косплееров Кемерова!

17:05–17:35 – выступление K-POP групп на основной сцене

ФУД-КОРТ

12:00–20:00 – кафе и рестораны города со вкуснейшей едой и напитками: армянской кухней, восточными вкусностями, фаст-фудом, корейскими и японскими сладостями, охлаждающим мороженым и освежающими напитками, горячим кофе и какао – будут ждать проголодавшихся посетителей на большом фуд-корте фестиваля.

Кто будет: RE:BRO, COFFEEMAN, Coffee Like, Малевич, КофТан, Хачапури тётушки Марико, Nordic, DOMO Izakaya, Монтана, Dolgal&BBQ, Doner Home, Grill-bar42, Мивино мороженое, Грильная #1

ЗОНА СПОРТ

12:00–20:00 – работают все спортивные зоны фестиваля. Станцевать зумбу, забить гол в футбольные ворота, растянуться, потренироваться, сыграть партию в го или шахматы, пострелять из лука и потягать гирю, подпрыгнуть, как волейболист, заняться пилонным спортом и воздушной гимнастикой или сыграть в теннис – все это будет возможно в обширной зоне СПОРТ.

Гостей ждут локации от: House of Dance, ФК «Гэлакси», зона здоровья, волейбольный клуб «Кузбасс», хоккейный клуб «Кузбасс», воздушный театр «Гравитация», студия танцев и фитнеса «Станция», КСШОР Кузбасса №2 и стрельба из лука, гиревой спорт, конный спорт, шахматы, го, настольный теннис, Федерация пилонного спорта, Федерация флорбола, Федерация дзюдо, Федерация кёрлинга, клуб настольных игр Games & Rolles, фитнес-клуб Импресс.

ФИДЖИТАЛ-ЗОНА

12:00–20:00 – пройдет фиджитал-турнир по CS:GO! Участникам турнира нужно будет обыграть соперников в игре, а также победить соперников в «живом» лазертаге.

15:00–20:00 – зона работает в режиме свободной игры

ЗОНА МАРКЕТА

12:00–20:00 – будет работать большой маркет, где представлены изделия ручной работы от лучших рукодельцев Кемерова и области

ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ И АРТ-КВАРТАЛ

12:00–20:00 – гончарная мастерская Надежды Тихоновой проведет мастер-классы по созданию изделий из авторской керамики из природной глины в ручной лепке и на гончарном круге

12:00–20:00 – PlantFox проведут мастер-классы по росписи изделий из гипса (3D фигурки в виде транспорта, зверей и насекомых) и росписи кашпо (в виде лисы, котика и корги)

12:00–20:00 – с художественной школой Grafika можно будет вместе разрисовать полотно 1,5х1,5 метра

13:00–19:00 – школа современной музыки «Sing City» проведёт музыкальные мастер-классы и научит играть на разных инструментах

13:00–19:00 – Shely shop поможет изготовить аромасаше и мини-диффузор с собственным ароматом

12:00–19:00 – арт-дом «Суть вещей» нарисует с вами звёздное небо, сделает объёмное панно, распишет гипсовые фигуры, научит делать фигуры из шаров, раскрасит акрилом готовую керамику и распишет шопперы

ЗОНЫ ПАРТНЕРОВ

12:00–20:00 – в душевной зоне «Почта» от 2ГИС можно будет написать пожелание любимому другу или родственнику на настоящей бумажной открытке, вписать адрес, а 2ГИС отправит вашу открытку адресату

12:00–22:00 – огромная настоящая бетономешалка будет ждать гостей на фестивале от партнера «Бетон Гарант», а его сотрудники расскажут и покажут, как она устроена

ЛЕКТОРИЙ

12:00–18:00 – впервые в этом году на фестивале будет организован лекторий. Темы выступлений поделены на 2 тематических блока: «Сижу на спорте и забочусь о себе» и «Учусь с детства». В первом расскажут о видах спорта, о психологическом здоровье, а во втором – об интересных местах Кемерова и области, где подростку можно получить дополнительное образование и практические навыки в разных актуальных направлениях.

А ЕЩЕ

12:00–22:00 – для гостей работает выставка ретро-автомобилей и другой автотехники

12:00–22:00 – работа фирменной фотозоны

МАЛАЯ СЦЕНА

13:00–13:30 – церемония открытия фестиваля, где гостей ждёт настоящий карнавал

12:00–18:00 – гостей ждут: показательные номера от студии танца «Мозаика», показательный номер по тхэквондо от КСШОР Кузбасса №2, показательный номер от Федерация пилонного спорта, танцевальный номер по брейкингу от КСШОР Кузбасса №2, выступления коллективов Федерации фитнес-аэробики: хип-хоп и фитнес-аэробика, показательные танцевальные выступления от «РыбаЦыба» и «Трайберика», исторические танцы от студии исторического танца «Карильон», танцевальный номер от студии танцев и фитнеса «Стимул», показательный номер от Федерация дзюдо, показательный номер от воздушного театра «Гравитация». показательные номера от клуба кендо «KUSANAGIKEN», показательные номера от театра танца «Без остановки» и даже конкурс по поеданию моти на скорость от «DOMO Izakaya».

ОСНОВНАЯ СЦЕНА

12:00 – ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯЬ

12:00-13:00 – музыкальное сопровождение от группы Hot Point

13:00-13:30 – настоящий парад, как на бразильском карнавале!

13:30-18:00 – музыкальные паузы от группы «Мы русские»

14:00-15:30 – парашютные прыжки комментирует главный тренер сборной команды России по парашютному спорту Вадим Ниязов

15:50-16:00 – зарядка с министром физической культуры и спорта Кузбасса, заслуженным тренером России по хоккею с мячом Сергеем Анатольевичем Мяусом

16:30-17:00 – динамичная согревающая тренировка от «Лазурного»

17:05-17:35 – выступление K-POP кавер-дэнс групп

18:00-19:00 – Церемония награждения спортсменов-парашютистов победителей Кубка Губернатора Кузбасса по точности приземления

19:15-20:00 – неистово танцуем с Егором Шипом

20:15-21:00 – подпеваем любимым композициям Линды

21:15-22:00 – плачем и смекмся под песни родного Найка Борзова

22:00 – фестиваль НЕБОФЕСТ закрывается!