В Кузбассе пропали трое подростков

Трое подростков пропали в кузбасском лесу.

В Кузбассе ищут трех подростков, которые без вести пропали в лесу

К поискам подключились полиция, добровольцы и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Ребята пропали в поселке Комсомольск, расположенном в Тисульском районе Кемеровской области. Они ушли в лес еще в среду, 16 августа, и до сих пор об их судьбе ничего неизвестно, - пояснили «Комсомолке» в волонтерском отряде.

Пропали 12-летний Андрей Щербинин (рост 170 см, худощавый, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в камуфляжный костюм коричнево-зелёного цвета и чёрные галоши), 13-летний Иван Яриков (рост 168 см, нормального телосложения, русые волосы, карие глаза. Был одет в серо-зелёную камуфляжную куртку, чёрные штаны, чёрные кроссовки) и 15-летний Семён Коротков (рост 170 см, худощавый, русые волосы, голубые глаза. Был одет в тёмно-зелёную камуфляжную куртку, чёрные штаны, чёрные кроссовки).

- Всех, кто располагает какой либо информацией о возможном местонахождении подростков, волонтёры просят обратиться по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.