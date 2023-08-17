ДТП в Кузбассе унесло жизнь молодого мужчины

В Кузбасском ДТП погиб молодой мужчина.

На трассе Кемерово - Новокузнецк водитель иномарки сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте.

Авария произошла в 21.00, в среду , 16 июля на 15 километре региональной дороги, неподалеку от Кемерова.

На место прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кемеровскому району.

- Предварительно установлено, что водитель «Инфинити QX70» наехал на двух пешеходов, стоявших на дороге. Следом иномарка наехала на автомобили. Следом «Тойота Камри» и «Ситроен С4», стоявшие на трассе в связи с возникшей технической неисправностью одной из машин. В результате ДТ 29-летний пешеход скончался на месте происшествия, другой 34-летний с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, - сообщили в УГИБДД Кузбасса.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против виновника смертельной аварии по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения».