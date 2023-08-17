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Происшествия17 августа 2023 7:47

В Кузбассе нашли двоих подростков пропавших день назад в тайге

На севере Кемеровской области живыми найдены два подростка, поиски третьего продолжаются
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Полиция и волонтеры Кузбасса нашли двоих пропавших юношей, третьего ищут.

Полиция и волонтеры Кузбасса нашли двоих пропавших юношей, третьего ищут.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Кузбасса живыми найдены два подростка, поиски третьего продолжаются.

Напомним, в среду, 16 августа днем трое юных жителей поселка Комсомольск Тисульского района ушли в местную тайгу за шишками, а вечером домой не вернулись. Их два дня искали полицейские, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», и местные жители.

- В четверг, 17 августа одна из поисковых групп нашла в лесу двоих пропавших ребят. К счастью нашли живыми и здоровыми. Поиски третьего мальчика продолжаются. По словам подростков, их приятель может находиться в лесу на заимке, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники регионального силового ведомства поблагодарили все неравнодушных граждан, присоединившихся к поискам подростков.

ЧППроисшествия: ЧП