В Кузбассе нашли двоих подростков пропавших день назад в тайге

Полиция и волонтеры Кузбасса нашли двоих пропавших юношей, третьего ищут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Кузбасса живыми найдены два подростка, поиски третьего продолжаются.

Напомним, в среду, 16 августа днем трое юных жителей поселка Комсомольск Тисульского района ушли в местную тайгу за шишками, а вечером домой не вернулись. Их два дня искали полицейские, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», и местные жители.

- В четверг, 17 августа одна из поисковых групп нашла в лесу двоих пропавших ребят. К счастью нашли живыми и здоровыми. Поиски третьего мальчика продолжаются. По словам подростков, их приятель может находиться в лесу на заимке, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники регионального силового ведомства поблагодарили все неравнодушных граждан, присоединившихся к поискам подростков.