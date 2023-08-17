Эксперты Россельхозбанка исследовали производство меда по стране: в Кузбассе собрали более 800 тонн за год

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

По подсчетам аналитиков Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, среднестатистический россиянин потребляет около 0,5 кг меда в год. Практически весь потребляемый мед производится внутри страны. Объем импорта составляет менее 1 % потребления.

Производство

С 2017 г. производство меда растет со средним темпом 1% в год. В 2022 г. было произведено чуть больше 67 тыс. т. В топ-5 медоносных регионов вошли Республика Башкирия (7 тыс. т), Алтайский край (4,6 тыс. т), Воронежская область (4,4 тыс. т.), Татарстан (4,1 тыс. т) и Краснодарский край (3,5 тыс. т). Из регионов-лидеров быстрее всего растет производство меда в Воронежской области. Средний темп прироста за последние пять лет здесь составил 21%. В остальных вошедших в топ-5 регионах этот показатель не превышал 5%.

«В Кузбассе насчитывается более 1700 пчеловодческих хозяйств, в которых содержится около 38 тысяч пчелосемей. За 2022 год кузбасскими пчеловодами было произведено 823 тонны меда. В регионе успешно работают три пчеловодческих кооператива – ССОПСК «Сибирьпчеловодпром», СПК «Сибирский мед», СПОССК «Таежный мед Сибири». Они являются регулярными получателями грантов и субсидий, предназначенных для сельскохозяйственной кооперации.

Кузбасские пчеловоды являются постоянными участниками сельскохозяйственных ярмарок, что указывает на популярность этой продукции среди кузбассовцев», – отмечает министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

По данным официальной статистики в 2022 году в Российской Федерации насчитывалось 2,7 млн пчелосемей, из которых 93,6% пчелосемей сосредоточено в хозяйствах населения, в сельскохозяйственных организациях 1,7 % пчелосемей, крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) – 4,6 % пчелосемей. При этом производство меда в КФХ растет опережающими темпами - в 2022 году прирост составил 14,3%, во всех категориях хозяйств - 3,8%.

Поддержка российских фермеров-пчеловодов

Россельхозбанк оказывает пчеловодам не только финансовую, но и консультационную поддержку, а также поддерживает фермеров посредством ресурсов собственной экосистемы «Свое». Так, на маркетплейсе фермерских продуктов Свое Родное размещена медовая продукция от более 500 производителей. Всего за прошлый год на маркетплейсе было продано около 14,5 тонн меда, а с января по август 2023 – свыше 17 тонн. Регионами – лидерами по продаже меда в первом полугодии 2023 г. стали Московская, Брянская и Смоленская области.

Кроме того, пользуются популярностью туры на «пчелиные фермы», размещенные на агрегаторе агропутешествий от РСХБ - Свое За городом. На данный момент на ресурсе размещены туры на 19 пасек, с начала года их посетило около 500 человек, что в 3 раза превысило показатели за весь прошлый год как по количеству фермеров, так и по количеству посетителей.