Дожди и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в выходные

Дожди и грозы не покинут регион на этой неделе. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В Кемеровском гидрометцентре дали прогноз погоды на оставшиеся дни недели, согласно которому существенно атмосфера на улице не поменяется. Будет так же мокро, как и все последние дни, и так же нежарко. Ночью температура воздуха будет опускаться до +6 градусов, а днем подниматься максимум до +23 градусов. При этом местами будут сильные порывы ветра, что добавит холода.

Так, в последний рабочий день, пятницу, 18 августа, на территории региона ночные показатели температуры составят +8...+13 градусов, дневные +15...+20 градусов. Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы ночью будут достигать 17 метров в секунду, днем - 14 метров в секунду. В целом будет облачно с прояснениями, прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди, днем местами грозы. Горимость 1 класса.

В первый выходной, субботу, 19 августа, в Кузбассе ночью будет +6...+11 градусов, днем потеплеет до +16...+21 градуса. Направление и скорость ветра не изменятся, однако в порывах он чуть поутихнет - до 14 метров в секунду. Будет так же облачно с прояснениями, ночью где-то пройдут небольшие дожди, днем местами кратковременные дожди, грозы. Горимость опять же 1 класса.

В воскресенье, 20 августа, ночью температура будет такая же, как и в предыдущий день, +6...+11 градусов, день же будет самым теплым из перечисленных - температура поднимется аж до +18...+23 градусов. Направление ветра изменится на юго-западное, а скорость снизится до 2-7 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13 метров в секунду. В целом прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Горимость 1, местами 2 класса.