Под Кемеровом строятся новые дома, школы и детские сады. Фото: Елизавета ТЕЛЬМАНОВА.

Через несколько дней Кузбасс будет праздновать главный региональный праздник – День шахтера. И по сложившейся традиции каждый год главные мероприятия проводятся на разных площадках и территориях области. В 2023 году очередь принимать шахтерский праздник у Кемеровского муниципального округа. Поэтому в этом году уделяется особое внимание его развитию и благоустройству.

С прошлого года на территориях Кемеровского района ведутся масштабные и комплексные работы по строительству и реконструкции важных социальных объектов. Новые школы в поселке Пригородный, селе Верхотомское, детский сад в селе Елыкаево, врачебные амбулатории в поселках Металлплощадка и Ясногорский, котельная в деревне Береговая и дальше можно еще очень долго оглашать весь список.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на этой неделе лично проверил ход строительных работ. Группа журналистов, в том числе и корреспондент «Комсомолки», отправилась вместе с ним, чтобы узнать, как меняется жизнь в деревнях.

Деревня Береговая

На первой же остановке в нашем плане сразу три социально значимых объекта. Начинаем прогулку по небольшой деревушке Кемеровского округа с «Парка Славы». Сейчас на протяжении 300 метров новой брусчатки, безопасного покрытия для детских площадок и обновленной военной техники, завершаются ремонтные работы. В течении нескольких дней здесь будут высажены голубые ели, установлены скамейки и уличное освещение.

Поднимаясь вверх по парку, мы оказываемся перед местным Домом культуры, за которым прячется следующий важный объект – сельская школа.

Береговская общеобразовательная школа уже через две недели - 1 сентября - запустит в свои классы детей деревни и ближайших населенных пунктов после капитального ремонта. В рамках губернаторской программы «Моя новая школа» в Береговой появилось образовательное учреждение, которому могут позавидовать даже городские ученики. 17 учебных классов, спортивный зал, столовая, медицинский кабинет, музей «Родники памяти» – все было отремонтировано и оснащено по последнему слову техники. Чего только стоит огромная интерактивная таблица Менделеева, которая самостоятельно приятным женским голосом расскажет все о каждом элементе.

Особенность этой деревенской школы – ее агропромышленная направленность, она является ресурсным центром Школы Агробизнеса Кузбасской сельхозакадемии. То есть ученики средних и старших классов помимо изучения стандартных предметов будут иметь возможность изучать основы и особенности работы в сфере сельского хозяйства. Для этого был куплен минитрактор, большая часть территории школы выделена под огород, а сейчас заканчивается стройка круглогодичной теплицы с учебным классом и зимним садом.

С территории школы виден корпус огороженного здания, в котором невооруженным глазом видно: ведутся ремонтные работы. Это будущее здание начального звена Береговской общеобразовательной школы. Раньше здесь был детский сад, но сейчас в деревне есть и детсад получше, поэтому принято решение «переквалифицировать» старое здание под отдельный корпус первых-четвертых классов. Это решит проблемы с нехваткой кабинетов и необходимостью второй смены с учетом, что Береговская школа будет работать и как школа полного дня для детей, приехавших с утра на организованных школьных автобусах из близлежащих сел.

Село Березово

Буквально 10 минут на машине и несколько сантиметров на карте, и мы делаем следующую остановку – в селе Березово.

Здесь тоже стройка. Уже к декабрю в селе откроется новый детский садик на 140 мест. Для малышей предусмотрена игровая зона, площадки для обучения ПДД, велодорожки, мини-стадион в очень живописном месте – среди густой темно-зеленой чащи. По сути, в здании остались только отделочные работы и они закончатся очень быстро.

Забегая вперед, скажу: эта остановка оказалась самой короткой. Возвращаемся ближе к городу, в новую хоккейную столицу.

Поселок Металлплощадка

Совсем недавно на «Металлке» был красивый, облагороженный, но небольшой парк. А сейчас в «Нашем Парке» на Металлплощадке активно ведутся ремонтные работы, все стало как-то шире, больше, а вдали стоит ледовый дворец.

В парковой зоне поселка установлены детские площадки, хоккейная коробка, небольшая сцена с амфитеатром, беседки, скульптуры. Изюминками территории и всего Кузбасса станут первый асфальтовый ВМХ-парк для катания на велосипедах и фонтан, который отличается тяжестью установки и сложностью конструкций.

Ледовый дворец «Металлист» – новый спортивный комплекс, который поможет местной хоккейной команде получить больше возможностей для подготовки к соревнованиям и тренировкам. Раньше ребята каждый раз катались в Кемерово. Общая площадь ледового дворца составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Зрительская трибуна рассчитана на 150 человек, также предусмотрены места для людей с особенностями здоровья. В сентябре, после проведения Дня шахтера, планируется заливка льда, а к тренировкам спортсмены приступят уже первого октября.

Поселок Звездный

В поселке Звездный Кемеровского района идет строительство двух первых в Кузбассе многоквартирных домов, предназначенных только для детей-сирот. В ноябре этого года планируется выдать ключи от 140 квартир будущим жильцам. На сегодняшний день на объекте завершаются работы по сборке железобетонных конструкций, по словам строителей, скоро они приступят ко внутренней отделке помещений.

Сейчас в очереди на жилье стоит 200 детей-сирот, и только Звездный примет больше половины из этого списка. Кроме того, как рассказала глава округа Марина Коляденко, в поселке есть и школа с детским садом со свободными местами, все необходимые магазины, амбулатория и аптеки, а также зоны отдыха и Дом культуры. Поселку с говорящим названием нужны и новые «звезды», профессионалы и специалисты с разным уровнем образования.

Власти пообещали, что для детей-сирот будет организована ярмарка вакансий, и в первую очередь они и их семьи будут устроены на работы, а уже имея «подушку безопасности» и «свое место» в поселке, они получат ключи от квартир.

На выезде из поселка заглядываем на сельскохозяйственное предприятие. Главная задача – производство семенного материала на территории Сибирского федерального округа. Сейчас на территории завода ведутся работы по благоустройству, строится зерносушильный комплекс. Но самое главное, что предприятие очень ждет молодых специалистов. А люди не останутся без работы.