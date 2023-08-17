Один из трех пропавших в Кузбассе подростков найден погибшим

Фото: архив "КП". Фото: Александр РОГОЗА

В тайге в Тисульском муниципальном округе нашли всех троих пропавших накануне подростков: двух живыми, а третьего, к сожалению, погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кузбассу.

Напомним, в четверг, 17 августа, примерно в 06:00 в полицию поступило сообщение о трех пропавших без вести подростках, которые ушли в тайгу за шишками. Ориентировку на 15-летнего и двух 13-летних мальчиков, исчезнувших еще днем ранее в лесу в поселке Комсомольск, распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс». К поискам присоединились следователи и криминалисты следственного управления СКР, сотрудники полиции и МЧС, добровольцы.

В результате в четверг ближе к вечеру стало известно о том, что двое ребят помладше были обнаружены живыми. Их доставили в поселок из леса. А вот старший из пропавших был обнаружен погибшим.

По данному факту следственными органами региона была организована проверка. Сейчас никаких подробностей о гибели мальчика нет, причины неизвестны. Следователи работают на месте происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.